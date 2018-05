"Maduro laat Colombianen op hem stemmen" Redactie

18 mei 2018

03u14

Bron: ANP 1 De regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro geeft Venezolaanse identificatiekaarten aan Colombianen. Maduro probeert ze dan Venezuela binnen te brengen zodat ze op hem gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen van aanstaande zondag, zegt de Colombiaanse regering.

"Via betrouwbare bronnen hebben we kennis genomen van dit plan dat de regering Maduro sinds eind vorig jaar in voorbereiding heeft", verklaarde de Colombiaanse president Juan Manuel Santos in een televisietoespraak. "Het plan bevat details over de wijze waarop, de procedures en de betalingen die moeten garanderen dat de stemmers er komen en ze op Maduro gaan stemmen."

De Colombiaanse president gaf geen verdere details over het complot, maar benadrukte dat het zijn besluit bevestigde om de uitslag van de presidentsverkiezingen niet te erkennen. De diplomatieke banden tussen beide landen zijn al een poosje slecht.

Meer over Nicolás Maduro

politiek