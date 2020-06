“Maddie McCann al snel na ontvoering vermoord” Joeri Vlemings

10 juni 2020

13u54

Bron: The Times 2 De Duitse rechercheurs gaan ervan uit dat hun hoofdverdachte, Christian Brückner, de driejarige Madeleine McCann al snel na de ontvoering heeft vermoord, nadat hij haar mogelijk had misbruikt. Tijdens een online gesprek met een andere pedofiel schepte Brückner op over het folteren van een slachtoffer en over het vernietigen van het bewijsmateriaal. Brückner maakte ook zijn wens duidelijk “iets kleins te vangen en het een paar dagen te gebruiken”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De speurders botsten op het gesprek tussen de twee pedofielen tijdens het onderzoek naar een andere verdwijning, die van het vijfjarige Duitse meisje Inga Gehricke. Toen Christian Brückner de vraag kreeg of hij geen angst had om te worden gevat, antwoordde hij: “Bwah, als het bewijs is vernietigd...”. Hij voegde eraan toe: “Ik zal véél videobeelden maken. Ik zal in detail vastleggen hoe ze gemarteld wordt.”

Hans Christian Wolters, procureur van Braunschweig, vreest dan ook het ergste voor Maddie McCann, die op 3 mei 2007 in het Portugese vakantieoord Praia da Luz verdween. “Het is mijn persoonlijke mening dat hij relatief snel het meisje gedood heeft en haar eerst mogelijk misbruikt heeft”, aldus Wolters. “We denken ook dat de verdachte nog andere misdrijven, vooral seksuele, heeft gepleegd, mogelijk in Portugal, maar ook elders in Duitsland.”

Het lichaam van Maddie McCann is nog altijd niet gevonden. Het Duitse parket beweert wél “bewijs” te hebben dat het meisje niet meer leeft, maar dat is niet voldoende hard om Christian Brückner voor de rechter te brengen.

Brückner zou vandaag vervroegd kunnen vrijkomen omdat hij twee derde van zijn straf voor drugsfeiten heeft uitgezeten. Tegen de zeven jaar cel die hij eind vorig jaar voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal kreeg, ging hij in beroep. “Hoe sneller we bewijs tegen hem hebben, hoe groter de kans dat hij niet meer vrij komt”, zei Wolters. “Als we niks tegen hem vinden, dan zou ten laatste over zeven jaar kunnen vrijkomen en trekt hij naar een land dat geen uitleveringscontract met Duitsland heeft.” Wolters hoopt dat, ook als de zaak-McCann niet opgelost raakt, de speurders toch een of twee andere misdrijven van Brückner zullen kunnen bewijzen.