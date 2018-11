“Maddie is waarschijnlijk zelf uit appartement ontsnapt” Arne Adriaenssens

25 november 2018

14u02

Bron: The Sun 0 Meer dan 11 jaar na de verdwijning van Madeleine –Maddie- McCann tast de politie nog altijd in het duister overwat er haar overkomen is. Toch geeft Scotland Yard de hoop niet op. Vorige week lekte uit dat ze momenteel twee sporen onderzoeken. Nu is ook duidelijk wat één van die sporen inhoudt: Maddie zou zelf uit de Portugese flat weggelopen zijn.

Op 3 mei 2007, negen dagen voor haar vierde verjaardag, verdween de Britse Maddie McCann uit het vakantieappartement van haar ouders in de Portugese badstad Praia da Luz. Haar ouders, Garry en Kate McCann, aten op dat moment tapas in een nabijgelegen bar. Meer dan een decennium later is er nog steeds geen duidelijkheid over wat er zich die avond heeft afgespeeld. De ene theorie volgde in de loop der jaren de andere op, maar bewijzen en uitsluitsel bleven uit.

Vorige week lekte uit dat Scotland Yard de hoop nog niet opgaf. Ze zouden aan Maddie’s ouders gezegd hebben dat ze momenteel twee pistes onderzoeken. Welke dat juist zijn, was niet bekend.



De Britse krant The Sun heeft nu de inhoud van één van die pistes vernomen. Volgens hun theorie zou de kleine Madeleine ’s avonds wakker geworden zijn en haar ouders hebben gezocht. Toen ze die niet kon vinden, zou ze uit het appartement zijn weggelopen om ze buitenshuis te zoeken. Hier zou ze door een dronken chauffeur zijn aangereden waarna hij haar lichaam meenam om het verderop te begraven.

Of dit daadwerkelijk de theorie is die ze onderzoeken, bevestigt de politie voorlopig nog niet.

Vastgehouden door pedofielen

Vorige week kwam ook ex-speurder David Edgar met een theorie op de proppen. De inmiddels gepensioneerde onderzoeker kwam doorheen de jaren meer dan eens met opzienbarende theorieën op de proppen die deze zaak zouden gaan ophelderen. Tot op heden zonder succes. Scotland Yard zou hem twee weken geleden 150.000 pond hebben toegeschoven om zijn zoektocht naar Maddie verder te zetten. Een voorstel waarop hij gretig inging.

“Ze wordt naar alle waarschijnlijkheid gevangen gehouden in een kelder of ondergrondse kelder”, deed de onderzoeker zijn huidige theorie uit de doeken. “Waarschijnlijk wordt ze er vastgehouden door een pedofilie-bende die haar al jarenlang misbruikt.” Volgens de speurder kan het (nu 15-jarige) meisje elk moment gaan opduiken, maar heeft ze waarschijnlijk geen flauw idee meer wie ze is. De daders zouden haar een valse identiteit hebben gegeven .

Of deze theorie het tweede spoor is dat Britse autoriteiten onderzoeken is onduidelijk. Dat ze Edgar terug aan boord halen op het exacte moment dat ze de ouders over de twee sporen inlichten, wijst alvast in die richting.