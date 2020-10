“Lusteloze” Trump vertoont “milde symptomen” van coronabesmetting KVDS

02 oktober 2020

15u59

Bron: Belga, AP 22 De Amerikaanse president Donald Trump vertoont “milde symptomen” van het coronavirus. Dat meldt The New York Times vrijdag, die twee bronnen citeert. Het nieuws werd intussen ook bevestigd aan persbureau AP. Het zou gaan om symptomen die lijken op een verkoudheid.

Donderdag hield de president nog een evenement om fondsen te verwerven in New Jersey. Daar zou hij volgens de krant “lusteloos” overgekomen zijn. Hij zou contact met zo’n honderd mensen hebben gehad.

Hope Hicks

Trump werd vrijdag getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Hicks had nog met de president in de Air Force One gevlogen en begeleidde hem deze week ook bij het eerste televisiedebat tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Cleveland, Ohio.





Nog verschillende andere familieleden van Trump hadden contact met Hicks omdat ze samen hebben gereisd. Volgens Amerikaanse media gaat het om dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner. Op de lijst staan verder Eric, Lara en Tiffany Trump, Donald Trump Jr. en Trumps juridisch adviseur Rudy Giuliani. Of Hicks al besmet was tijdens die gezamenlijke reizen, is niet duidelijk.

Ook Trumps jongste zoon - de 14-jarige Barron - is getest, maar hij was niet besmet volgens het Witte Huis. Alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te verzekeren dat Barron veilig en gezond blijft, aldus een woordvoerster van Trumps echtgenote Melania.

Ondertussen probeert het Witte Huis alle contacten die het echtpaar Trump had, in kaart te brengen.

