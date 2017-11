"Luister, doe geen domme dingen. Waar ben je?" En toen kwam er geen antwoord meer Karen Van Eyken

22u23

Bron: The Independent 0 rv Een Russische man had er niet beter op gevonden dan de pin uit een granaat te trekken en daarna te poseren voor een foto met het explosieve tuig nog in zijn hand. De man stuurde het kiekje naar een vriend die meteen verontrust was door het tafereel. Maar het was te laat.

Volgens lokale media had Alexander 'Sasha' Chechik een berichtje naar een vriend gestuurd met daarbij de bewuste foto. De vriend zag dat de pin uit de handgranaat was getrokken en vroeg of alles oké was. "Het hangt ervan af wat je bedoelt met oké", antwoordde Chechik. "Luister, doe geen domme dingen. Waar ben je?, vroeg zijn vriend.

Er kwam geen antwoord meer. Een bron vertelde aan het Russische persbureau Interfax: "Blijkbaar slaagde die kerel er niet in om de pin weer in de granaat te steken. De daaropvolgende explosie was verwoestend. Hij maakte geen schijn van kans."

Volgens de politie ging Chechik er verkeerdelijk van uit dat de granaat niet zou ontploffen zolang hij ze niet zou wegwerpen.

De politie gaat uit van een ongeval en is ondertussen met een onderzoek gestart naar illegale wapenhandel.

East2West News De Rus stuurde een foto van de handgranaat naar een vriend.