"Lufthansa overweegt nog eens duizenden banen extra te schrappen" NLA

30 augustus 2020

16u35

Bron: Belga 12 De Duitse luchtvaartreus Lufthansa overweegt nog eens 20.000 jobs te schrappen om de kosten van de coronacrisis te drukken. De maatschappij had eerder al ontslagen aangekondigd, maar werkt nu aan extra maatregelen. Dat melden de Duitse media.



De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa en moedermaatschappij van Brussels Airlines is net als branchegenoten hard geraakt door de coronacrisis. De pandemie heeft gezorgd voor een scherpe daling in internationale reizen. Eerder was al bekend dat Lufthansa 22.000 banen wil schrappen. Daarbij ligt ook een krimp van de vloot op tafel als maatregel.

Het luchtvaartconcern weigerde commentaar te geven. Volgens de mediaberichten zou Lufthansa hebben ontkend dat er plannen zijn voor het nog verder terugbrengen van het aantal banen.