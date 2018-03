“Lucia was de eerste die ik zag en ik wist meteen dat ze dood was. Haar ogen staarden in het niets” KVDS

02 maart 2018

17u26

Bron: Time, Daily Mail 348 Als in een horrorfilm: zo omschreef de Amerikaanse Marina Krim (41) gisteren in een rechtbank in New York het moment dat ze haar kinderen dood vond iets meer dan vijf jaar geleden. Ze lagen in bad en waren op een gruwelijke manier afgeslacht. Naast hen op de grond zat de dader: hun nanny Yoselyn O. (55). Ze had haar eigen keel overgesneden, maar leefde nog. Krim was de eerste getuige op het proces tegen de vrouw, dat deze week van start ging.

De feiten gebeurden op de avond van 25 oktober 2012, in het appartement van Kevin en Marina Krim in Manhattan. Marina was hun dochtertje Nessie (toen 3) gaan ophalen van de zwemles en was teruggekeerd naar huis toen ze ontdekte dat hun dochter Lulu (6) niet opgedaagd was voor haar dansles. Ze voelde meteen dat er iets niet in de haak was. Het was doodstil in huis. Té stil.

Badkamer

Het enige licht leek uit de badkamer te komen, zo getuigde zich in de rechtbank. “Ik stapte de hal door en zag licht van onder de deur komen”, snikte ze. “En ik dacht: ‘O God, het is hier zo stil. O God, waarom is het zo stil?’ Ik opende de deur. En… God… Lucia was de eerste die ik zag en ik wist meteen dat ze dood was. Haar ogen staarden in het niets. Toen ik naast haar keek, zag ik Leo. Hij had bloed op zich. Het jurkje van Lulu zat helemaal onder het bloed.” (lees hieronder verder)

Marina greep haar dochter Nessie en rende met haar naar buiten. In de hal van het appartement begon ze te gillen. “Het was een gil waarvan ik nooit had gedacht dat hij in me zat”, vertelde ze. “Ik weet niet eens waar hij vandaan kwam. Ik dacht alleen maar: ik zal nooit meer met hen kunnen praten. Ze zijn dood. Ik heb net mijn dode kinderen gezien.”

30 steekwonden

Volgens de openbare aanklager hadden de kinderen geen schijn van kans. Ze verklaarde dat Lucia nog had teruggevochten, maar dat ze in totaal zo’n 30 steekwonden opgelopen had. Leo (1) had vijf steekwonden. “Hun hals was zodanig bewerkt met een mes dat het eerst leek of ze onthoofd waren”, aldus Courtney Groves. “Ze konden onmogelijk nog gered worden. De verwoesting op hun kleine lichamen was te groot. Lulu wist wat er gebeurde en vocht voor haar leven. Maar haar aanvalster was groter en sterker. O. wachtte ook met het oversnijden van haar eigen keel tot ze Marina Krim hoorde thuiskomen. Zodat ze nog de reactie van de moeder zou zien voor ze stierf.”

De centrale vraag in het proces is overigens niet of O. de kinderen heeft gedood, maar waaróm ze het deed. En of ze wel toerekeningsvatbaar was. (lees hieronder verder)

Volgens het Openbaar Ministerie wist ze heel goed wat ze deed plande ze de moorden zorgvuldig. Ze wachtte tot ze alleen was in de flat, koos twee messen in de keuken en trok zich daarna terug met de kinderen. Volgens Groves kan jaloezie en wrok tegenover Marina aan de basis van de feiten liggen, in combinatie met het feit dat O. er niet in slaagde om voor haar eigen zoon te zorgen.

Stemmen

De advocate van O. voerde dan weer aan dat de vrouw aan een ernstige en niet-vastgesteld mentale aandoening leed, die nooit serieus was genomen in de Dominicaanse Republiek, het land waar ze vandaan was. “Ze zegt dat ze stemmen hoorde”, aldus Valerie Van Leer-Greenberg. “Dat ze visioenen had en dat de stemmen haar soms verplichtten om bepaalde dingen te doen.”

Volgens Marina Krim waren er echter nooit signalen van zware psychische problemen in de twee jaar dat O. voor haar gezin werkte. Ook de familie van de vrouw zei daar nooit iets over volgens haar. Voor ze haar getuigenis aflegde, keek Marina Krim haar voormalige nanny recht aan. En toen ze weer in de zaal ging zitten, gilde ze haar toe: “Je bent walgelijk. Je bent vies.” (lees hieronder verder)

O. keek het allemaal emotieloos aan. De enige keer dat ze toch leek te reageren, was op het moment dat Marina Krim beschreef hoe ze O. als nanny en als huishoudster had aangeworven. Ze boog zich toen naar haar advocate toe en schudde stevig met haar hoofd van nee.

Volgens de openbare aanklager blijkt uit de politie-ondervraging van de vrouw overigens dat ze een ongelukkige werkneemster was. “Ze vertelde de autoriteiten dat ze de kinderen pijn deed omdat ze geldproblemen had en boos was op de ouders. Ze klaagde ook dat haar werkschema de hele tijd veranderde en dat ze ook als poetsvrouw moest werken, wat ze niet wilde.”

Fonds

Kevin en Marina Krim probeerden na de feiten hun leven opnieuw op te bouwen. Ze kreeg nog twee kinderen, Felix (4) en Linus (1). Ze zetten ook een liefdadigheidsorganisatie op poten. Het Lulu en Leo Fonds wil creativiteit bij kinderen stimuleren om hen weerbaarder te maken.

Als O. veroordeeld wordt, riskeert ze een celstraf van 20 jaar tot levenslang, zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Het proces kan nog een hele poos duren.