‘s Werelds grootste passagiersvliegtuig moet op piepkleine luchthaven landen door bomcycloon ep

16u40

Bron: CNBC 4 Twitter Het gigantische toestel van Signapore Airlines moest noodgedwongen op de kleine luchthaven van New Windsor landen. Een Airbus A380 van Singapore Airlines, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, moest gisteren noodgedwongen landen op een kleine luchthaven in New York. De oorspronkelijke bestemming was de internationale luchthaven John F. Kennedy, maar daar waren alle landingsbanen gesloten door de fikse winterstorm die het oosten van de VS teistert.

Het toestel was gisterenochtend vertrokken in Frankfurt en moest naar John F. Kennedy vliegen. Maar daar waren de landingsbanen gesloten door de winterstorm Grayson. Daarom zette de piloot het toestel aan de grond op Stewart International Airport in New Windsor, een piepklein luchthaventje op 130 kilometer van de oorspronkelijke bestemming.

Er was wel een groot probleem, met zijn 80 meter vleugelwijdte was het toestel te groot voor de gates van de luchthaven. Dus moesten de passagiers door de ijzige koude naar de terminal wandelen. Manoel Gerlach, een van de 325 passagiers, zei aan de Amerikaanse zender CNBC dat ze het toestel om 17 uur via een externe trap konden verlaten en dat alles veilig verlopen is.

Een woordvoerder van Singapore Airlines deelde aan CNBC mee dat het vliegtuig uiteindelijk naar JFK zal vliegen om dan terug naar Duitsland te keren.

Er werden aan de Oostkust van de VS gisteren meer dan 5.000 vluchten geannuleerd, vandaag zullen 1.000 toestellen niet kunnen opstijgen.