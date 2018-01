‘Grapjas’ verguisd nadat hij te midden van grote Britse angst voor zuuraanvallen water in mensen hun gezicht gooit ADN

29 januari 2018

11u43

Bron: The Independent 0 Een 22-jarige Youtuber krijgt een storm van kritiek over zich nadat hij een video online plaatste waarin hij water in het gezicht van voorbijgangers in Londen gooit. En dat terwijl het Verenigd Koninkrijk - zeker de Britse hoofdstad - gebukt gaat onder ernstige zuuraanvallen.

De ‘grap’ van vlogger Arya Mosallah komt nadat cijfers werden vrijgegeven die aantonen dat het Verenigd Koninkrijk het grootste aantal zuuraanvallen per persoon ter wereld heeft. In de zes maanden voor april vorig jaar kregen gemiddeld twee keer per dag mensen bijtend zuur over zich. Het is niet de eerste keer dat deze flauwe grappenmaker video's deelt waarin hij mensen 'aanvalt' met water, maar nu ligt dat gevoeliger dan ooit. De recente video, geüpload op de ‘ItzArya’-account op Youtube, gaat dan ook gepaard met heel wat woede.

“Gelet op de toenemende zuuraanvallen in de Londense straten is deze video allesbehalve grappig”, schrijft iemand in de commentaarsectie. “Ik zou zo bang zijn en denken dat het echt om zuur gaat, zeker in Londen waar zuuraanvallen steeds vaker voorkomen. Ik denk echt niet dat het een idee is dat mensen moeten gaan promoten en bespotten. Schaam je”, schrijft iemand anders. “Steeds meer mensen zijn angstig voor aanvallen met zuur en deze kerel gaat even wat vloeistof in het gezicht van complete vreemden gooien. Niet grappig”, klinkt het bij een andere verbolgen kijker. “Hoe kunnen mensen dit grappig vinden? Deze gast moet opgepakt worden!”, stellen verschillende anderen.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police verklaart aan The Independent dat Mosallah wel degelijk gearresteerd kan worden voor de grap. “Het veroorzaken van angst of ongerustheid bij burgers is een vergrijp onder de Public Order Act. We willen iedereen die het slachtoffer werd van een misdrijf – door een grap of op welke manier dan ook – aanmoedigen om de politie te contacteren.”