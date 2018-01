‘Doomsday’-firma’s doen gouden zaken dankzij explosieve Trumptweets ADN

Bron: Buzzfeed, CNBC, Business Insider 1 Rising S Company Het opmerkelijke spierballenvertoon van de Amerikaanse president Donald Trump als reactie op nucleaire dreigementen vanuit Noord-Korea, doen vele Amerikanen vrezen voor het ergste. Firma’s in de zogenaamde ‘Doomsday Prepper’-business doen gouden zaken.

“Donald Trump is al heel goed voor de Prepper-business geweest”, verklaart Troy Jones, eigenaar van Nukepills.com in Mooresville, Noord-Carolina aan BuzzFeed. Jones verkoopt door de FDA goedgekeurde kaliumjodidepillen voor bij een nucleaire aanval of een kernramp en ziet telkens weer een “explosie aan bestellingen” na een nucleaire Trumptweet.

Zo ook afgelopen dinsdag na de beruchte tweet waarin Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un (die dreigend had gezegd dat hij een knop heeft klaarstaan om nucleaire wapens mee af te vuren, red.) van repliek diende met de woorden: “Kan iemand van zijn uitgehongerde en uitgeputte regime hem vertellen dat ik ook een nucleaire knop heb, dat de mijne groter en krachtiger is dan die van hem, en dat de mijne werkt”. “Ik moet het nieuws niet volgen, de orders beginnen plots binnen te stromen. ‘Wat heeft hij nu weer gezegd?'”, denk ik dan", vertelt Jones. Hij wijst erop dat er vooral bestellingen binnenkomen vanuit Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten, niet toevallig gebieden die verondersteld worden het grootste risico te lopen op een van de kernwapens van Kim Jong-un.

Sommige pillenbedrijven spelen actief in op de nucleaire bezorgdheden en maken handig gebruik van de tweets van de president om reclame te maken voor hun producten. Zo stuurde de Israëlische firma Pluristem woensdag nog een persbericht de wereld in onder de titel: “Dreigende ‘nucleaire knop’-tweets bevestigen de noodzaak van tegengif voor stralingsblootstelling”. De experimentele behandeling van het bedrijf tegen stralingsziekte – oorspronkelijk op de markt gebracht voor kankerpatiënten die radiotherapie ondergaan – wordt momenteel getest door het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Gary Lynch van de ‘Rising S Company’ in Murchison, Texas ziet dan weer een sterke stijging in de verkoop van zijn bommenbunkers. Hier gaat het minder om impulsieve aankopen na een presidentiële tweet – de startprijs voor een bunker bedraagt dan ook 39.500 dollar - maar “er is geen enkele twijfel dat Trumps uitlatingen een invloed hebben op de opvallend goede verkoop". In 2017 verkocht Rising S Company 230 bunkers voor een slordige 12 miljoen dollar.

De bunkers zijn gemaakt van staal en worden zo'n drie meter onder de grond gebouwd met een luchtfiltersysteem, waardoor ze nuttig zijn bij natuurrampen, nucleaire aanvallen en andere apocalyptische scenario's, zo stelt het bedrijf. "De angst bij veel mensen over Noord-Korea of Iran speelt een grote rol in de beslissing om een bunker te laten plaatsen", stelt Lynch. "Veel mensen waarmee we praten zeggen bang te zijn en vinden het verstandig om in een bunker te investeren."

