“Los Angeles blijft mogelijk tot juli in lockdown” IB

13 mei 2020

02u48

Bron: Belga, ANP 0 De lockdown die van kracht is in Los Angeles en het gebied daaromheen wordt waarschijnlijk met drie maanden verlengd, tenzij het aantal coronabesmettingen drastisch afneemt. Dat zegt Barbara Ferrer, het hoofd van de lokale gezondheidsautoriteiten dinsdag lokale tijd.

Ferrer stelde in een bestuursvergadering dat de lockdownmaatregelen tot eind juli van kracht blijven, tenzij er een grote omslag komt in de strijd tegen het virus, bijvoorbeeld door een vaccin. Ze waarschuwde dat het voortijdig terugdraaien van de beperkingen voor meer doden kan zorgen en een nog strengere lockdown.

Burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles zei dinsdag dat de opmerking van Ferrer niet betekent dat mensen komende zomer hun huis niet uit mogen. "Ik denk dat ze eenvoudigweg zegt dat we Los Angeles, en waarschijnlijk overal in Amerika, de komende drie maanden niet volledig gaan heropenen", aldus Garcetti tegen CNN. "Ik denk dat we allemaal weten dat dat nog langer dan drie maanden zal duren."

Nieuwe versoepelingen in Californië

Gouverneur Gavin Newsom maakte dinsdag nieuwe versoepelingen van de virusmaatregelen in Californië bekend. Zo mogen bepaalde winkelcentra en kantoren op beperkte schaal weer open. Lokale overheden kunnen volgens de gouverneur echter zelf bepalen of zij de coronaregels aanscherpen of verlichten.

In Californië zijn bijna 68.000 gevallen van het coronavirus bekend en zijn ongeveer 2.800 doden te betreuren. Los Angeles County, waar ook de stad onder valt, is goed voor bijna de helft (32.258) van alle bekende besmettingen in de staat en meer dan de helft van alle coronadoden (1.569).