“Longziekte gelinkt aan e-sigaret eist eerste dodelijke slachtoffer” Redactie

23 augustus 2019

23u17

Bron: Reuters, CNN 8 In de Verenigde Staten is een eerste patiënt gestorven aan een longaandoening die mogelijk gelinkt kan worden aan het gebruik van een e-sigaret. Dat meldt het gezondheidsdepartement van de staat Illinois. Een honderdtal andere patiënten die mogelijk aan dezelfde aandoening lijden, worden nog verzorgd.

Het geslacht en de leeftijd van het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt. De patiënt maakte deel uit van een groeiende groep mensen in de VS die te maken kregen met gelijkaardige symptomen, waaronder hoesten, kortademigheid en vermoeidheid. Sommigen hebben ook last van braakneigingen en diarree.



Vandaag zei het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) dat al 193 gevallen werden geteld in zestien staten. In Illinois alleen al doken 22 mensen op met klachten.



De patiënten zouden allemaal gebruikmaken van een e-sigaret, hoewel het voorlopig nog niet zeker is dat vapen aan de basis ligt van de ziekte. Volgens de CDC zouden ook veel patiënten producten met THC - de psychoactieve stof in cannabis - hebben genuttigd. “Hoewel al deze gevallen op elkaar lijken, is het niet duidelijk of deze gevallen een gemeenschappelijke oorzaak hebben of of ze verschillende ziekten zijn met gelijkaardige symptomen”, verklaart het gezondheidsdepartement van Illinois.



Volgens de directeur van het departement is er wel reden tot ongerustheid. “De ernst van de ziekte is alarmerend en we moeten duidelijk maken dat het gebruik van e-sigaretten en vapen gevaarlijk kan zijn”, klinkt het.

Meer over Illinois

gezondheid

ziekten

CDC