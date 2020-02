“Londen weigert post-brexit handelsakkoord met EU” IB

03 februari 2020

01u45

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk weigert een handelsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen waarin staat dat het land bepaalde Europese regels moet respecteren na de brexit. Dat blijkt uit enkele fragmenten van een toespraak die premier Boris Johnson vandaag zal houden.

“Er is geen nood aan een vrijhandelsakkoord waarbij de regels van de EU op het vlak van concurrentie, subsidies, sociale bescherming, het milieu of andere worden aanvaard, net zoals de EU niet verplicht moet worden om bepaalde Britse regels te aanvaarden”, klinkt het.

Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar echter nog gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd moet er worden onderhandeld over de toekomstige relatie.

Vorige week liet de Britse premier Johnson al optekenen dat hij plannen heeft om volledige douane- en grenscontroles in te stellen voor goederen uit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk. Zo zou hij, nu de brexit een feit is, de druk op Europa willen opvoeren in de gesprekken over handelsovereenkomsten tussen de EU en de Britten.