"Londen en EU hebben akkoord over Ierse grens bereikt" LB

15u00

Bron: ANP 0 REUTERS Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May zijn momenteel in gesprek over de scheidingsvoorwaarden. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over hoe om te gaan met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na het Britse vertrek uit de EU in 2019. Dat melden Britse media op basis van Ierse regeringsbronnen.

Volgens de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney zal de situatie er bij de grens er na de brexit net zo uitzien als nu, als beide partijen akkoord gaan. EU-president Donald Tusk zei positief te zijn na een gesprek met de Ierse premier Leo Varadkar. Als het Britse voorstel onaanvaardbaar is voor Ierland, is het ook niet acceptabel voor de EU, zei Tusk eerder.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May zijn momenteel in gesprek over de scheidingsvoorwaarden. Naast de grenskwestie gaat het om de financiële afrekening en de rechten van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen.