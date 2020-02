Lokale CDU-voorzitter in Thüringen trekt zich terug KVE

14 februari 2020

19u25

Bron: Belga 0 De kopman van de Thüringse christendemocraten, Mike Mohring, heeft zijn vertrek aangekondigd als voorzitter van de regionale CDU-afdeling. Mohring kwam onder druk te staan nadat zijn CDU-fractie vorige week samen met de uiterst rechtse partij AfD de liberale kandidaat Thomas Kemmerich tot minister-president van Thüringen had verkozen.

"Ik denk dat we er goed aan doen om de partij rust te bieden, persoonlijke belangen opzij te zetten en een gemeenschappelijk pad voor de toekomst te vinden", zei Mike Mohring in een video op zijn Twitteraccount. "Ik wil niet in de weg staan en zal me daarom niet opnieuw kandidaat stellen voor het voorzitterschap".



De 48-jarige leider had vorige week al aangekondigd zich bij de verkiezing van het partijbestuur in mei niet opnieuw kandidaat te stellen. Verschillende CDU-verkozenen willen echter volgende week bij een bijeenkomst van de regionale CDU-fractie al een vertrouwensstemming houden.



Vorige week ontstond er een politieke crisis in Thüringen, die te voelen was tot in de nationale politiek, nadat CDU-leden in het Thüringse parlement samen met de uiterst rechtse partij AfD de liberale kandidaat voor het regionale minister-presidentschap Thomas Kemmerich hadden gesteund. Binnen de gevestigde partijen wordt het als een taboe gezien om samen te werken met AfD.

