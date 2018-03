"Liefste mama en papa, ik kan het niet meer aan": moeten ouders altijd verwittigd worden als hun kind op school gepest wordt? Sven Van Malderen

07 maart 2018

16u36

Bron: Washington Post 285 Richard en Christine Taras wisten dat hun twaalfjarige zoon gepest werd op de schoolbus. Dat Jacobe het ook nog eens in de klas zelf hard te verduren kreeg, was een goed bewaard geheim. Tot op de dag dat hij besliste uit het leven te stappen. Nu -drie jaar later- strijden de ouders in Moreau (New York) nog steeds voor gerechtigheid. Ze willen een wet door het parlement krijgen die scholen zou verplichten om ouders in te lichten als hun kind getreiterd wordt.

"Liefste mama en papa. Het spijt me, maar ik kan het niet meer aan", schreef de jongen in zijn afscheidsbrief. "Ik kan die pestkoppen niet meer verdragen. Ze noemen mij een homo en zeggen dat ik zelfmoord moet plegen. Al dat slaan en duwen, ik heb er genoeg van. Ik zie jullie graag." Daarna maakte Jacobe er een eind aan met het jachtgeweer van zijn vader.

"We hadden geen idee van de ernst van de situatie", betreurt Richard. "Mijn zoon zei er niets over. De school wist wel wat er aan de hand was, maar bracht ons niet op de hoogte."

Wet-Jacobe

En daar wil hij nu samen met zijn vrouw wat aan doen. De wet-Jacobe werd vorige week unaniem goedgekeurd door de senaat van de staat New York, nu moet het parlement nog volgen.

In Amerika zijn er al acht staten die zo'n wetgeving in de praktijk doorvoeren. Felle tegenkanting komt er echter van holebi- en transgenderbewegingen. Want wat als het gepest voortvloeit uit de seksuele geaardheid of een identiteitscrisis? In dat geval zouden kinderen niet meer zelf zullen kunnen beslissen wanneer ze uit de kast willen komen.

Kortere middagpauze

In ons land verkortte een school in West-Vlaanderen vorig jaar de middagpauze om de kans op pesten te verkleinen. In plaats van een uur en veertig minuten moesten de leerlingen van basisschool De Stap het met een uur 'speeltijd' stellen. Pestexpert Gie Deboutte noemde die beslissing in 'De Standaard' toen een zwaktebod.

Of de scholen in Vlaanderen over het algemeen goed bezig zijn? "Er zijn Vlaamse scholen die met specifieke programma's tegen pesten werken. En er zijn er andere die dertig jaar achterlopen. Ik krijg soms mails van ouders van een kind dat zwaar gepest wordt en suïcidaal is. Ze zeggen dat de school het probleem blijft ontkennen en het CLB hen niet helpt. Ik sta er wel eens van versteld, ook als je ziet dat de scholen pas in actie schieten als de situatie escaleert en ze de brand moeten blussen."

"Voelt aan alsof je hem niet kon beschermen"

In New Jersey -een van de Amerikaanse staten waar de wetgeving ingevoerd werd- wordt overwogen om zelfs weer een stapje terug te zetten. "Een schooldirecteur kan niet zomaar eender wat tegen ouders gaan vertellen. Zo belandt die persoon zelf in een zeer netelige situatie", luidt de redenering

Richard wil toch doorzetten, al was het maar om zijn overleden zoon de laatste eer te betuigen. "Jacobe was een bijzonder lieve en beleefde jongen. Als zo iemand beslist om uit het leven te stappen, is dat een mokerslag. Het voelt aan alsof je hem niet kunnen beschermen hebt."