"Lichamen laatste vermisten White Island worden misschien nooit meer teruggevonden"

18 december 2019

03u43

Bron: New Zealand Herald, Radio NZ, The Guardian 0 De lichamen van de laatste twee vermisten op het Nieuw-Zeelandse vulkaaneiland White Island, zullen misschien nooit meer teruggevonden worden. Dat zegt de Nieuw-Zeelandse politie nadat het slechte weer van de afgelopen dagen de zoektocht naar de laatste twee nog niet gelokaliseerde slachtoffers bemoeilijkte.

Eerder deze week liet de Nieuw-Zeelandse politie al weten dat ze nog zochten naar de lichamen van de Nieuw-Zeelandse gids Hayden Marshall-Inman en van de 17-jarige Australische toeriste Winona Langford.

De politie gaat ervan uit dat de lichamen in de zee terechtgekomen zijn, maar duikers en sonarradartechnieken hebben ze tot nu toe niet kunnen lokaliseren. Op basis van de getijen en stromingen in het water wordt de perimeter van het onderzoek nu uitgebreid en wordt zolang het weer het toelaat verder gezocht.

“Er is geen perfecte wetenschap om te kunnen voorspellen of we deze lichamen ooit nog terugvinden”, zegt plaatsvervangend politiecommissaris Mike Clement. “We hebben vergelijkbare zoektochten gedaan in het verleden en soms vind je ze, soms niet. Er zijn te veel factoren die buiten onze controle vallen.”

“Te lang gewacht”

De familie van de Nieuw-Zeelandse tourgids Hayden Marshall-Inman is gefrustreerd over het politiewerk, dat ze onvoldoende vindt. “Ik geloof nog steeds dat tijd essentieel was en dat dingen veel sneller hadden kunnen gaan”, zegt Haydens broer Mark Inman in de Nieuw-Zeelandse media. “Als de politie niet zolang gewacht had met het terughalen van de lichamen, was mijn broer waarschijnlijk niet eens in zee terechtgekomen.”

Intussen zijn de wateren rond White Island en het eiland zelf nog zeker tot 20 december verboden terrein voor alle (commerciële) activiteiten.

Meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland

De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland deed zich voor op 9 december. Op het eiland bevonden zich toen tientallen toeristen. Zestien personen werden intussen officieel doodverklaard en ook van de twee vermisten wordt aangenomen dat ze zijn overleden.

Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Gezondheid meldde dat veertien gewonden momenteel nog behandeld worden in vier ziekenhuizen in het land. Tien van hen verkeren in kritieke toestand. Daarnaast zijn er ook dertien gewonden overgebracht naar Australië.

