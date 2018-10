“Lichaamsdelen gevonden van vermoorde journalist Khashoggi” KVDS

23 oktober 2018

14u16

Bron: Sky News 5 Er zouden lichaamsdelen gevonden zijn van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News op basis van eigen bronnen. Die vertellen dat Khashoggi - zoals eerder aangenomen werd - in stukken was gesneden en dat zijn gezicht verminkt was. De lichaamsdelen zouden volgens één van de bronnen gevonden zijn in de tuin van het Saudische consulaat in Istanbul.

Het nieuws komt er enkele uren nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een bijeenkomst van zijn AKP-partij in detail inging op de zaak Khashoggi. Erdogan eiste van de Saudische regering dat die zou onthullen waar het lichaam van Khashoggi (59) was. Erdogan zei nog dat de moord op de journalist zorgvuldig gepland werd, en verwonderde zich erover dat het lichaam van de journalist nog niet gevonden werd.

Geen details

Erdogan sprak van een geplande “politieke moord”, maar gaf geen details over hoe de journalist precies om het leven was gebracht door een moordbrigade van 15 man. Hij had het ook niet over een geluidsopname die de Turkse autoriteiten zouden hebben van de dood van Khashoggi, een criticus van de Saudische regering en kroonprins Mohammed bin Salman. Een opname die zou bewijzen dat de man gefolterd werd en gedood en dat hij in stukken gesneden was.



De Saudische autoriteiten blijven er intussen bij dat de dood van Khashoggi een ongeval was en dat hij op 2 oktober stierf in het Saudische consulaat in Istanbul na een vuistgevecht.