"Lichaam van Belg aangetroffen in rivier in Bretagne" ib

03u30

Bron: Belga 0 thinkstock In het Franse Malestroit, een plaats in de noordwestelijke regio Bretagne, is zaterdag het lijk van een Belg aangetroffen in een rivier. Dat berichtten Franse media maandagavond. Het zou kunnen gaan om het lichaam van een 26-jarige Leuvenaar die al geruime tijd door het Franse gerecht wordt gezocht op verdenking van de moord op zijn Franse vriendin.

Het lichaam werd zaterdag door een kajakker gevonden in de rivier Oust. Het met stenen verzwaarde lijk lag al enkele dagen in het water voor het boven was komen drijven. De speurders gaan uit van zelfdoding, maar een autopsie moet nog uitsluitsel geven.

Lees ook In België wonende vrouw vermoord in Frankrijk

Volgens Franse media gaat het om het lichaam van de 26-jarige Leuvenaar die verdacht wordt van de moord op zijn 34-jarige Franse vriendin. Zij werd op 24 september dood teruggevonden in de stad Vannes met twee steekwonden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.