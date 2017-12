"Lichaam Ivana Smit morgen in Nederland" Ton Voermans

14u40

Bron: AD.nl, ANP 1 Foto Facebook Ivana Smit Het lichaam van het overleden fotomodel Ivana Smit (19) komt hoogstwaarschijnlijk morgen vanuit Maleisië aan in Nederland . Een forensisch patholoog zal daarna meteen beginnen met zijn onderzoek. Dat zegt advocaat Sébas Diekstra namens de familie.

Het model met Belgisch-Nederlandse nationaliteit werd op 7 december dood aangetroffen na de val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De grote vraag is of Ivana levend of dood van het balkon is gevallen. Als er een kwartier of langer tussen haar dood en haar val heeft gezeten, dan kan de patholoog dat wellicht aan bepaalde eiwitverbindingen terugvinden. De Nederlander Frank van de Goot verwacht een dag werk te hebben met het onderzoek, daarna zal het nog dagen duren voor hij alle uitslagen van de laboratoriumtesten binnen heeft.

De nabestaanden van Ivana zijn "verheugd" dat haar lichaam nu snel naar Nederland komt. "Maar ze willen ook niet te vroeg juichen, want het is niet bekend in welke toestand het lichaam zal zijn", aldus hun advocaat. Mogelijk gaan er door de repatriëring sporen verloren.

De Maleisische politie gaat nog altijd uit van een ongeluk. Het model is volgens een voorlopig politierapport in de vroege ochtend van het balkon gevallen en overleden door verwondingen aan heupen en buik, passend bij een val van grote hoogte. "Een flutonderzoek", zegt Ivana's oom Fred Agenjo. Het geeft geen antwoorden op de vragen waarom Ivana naakt van de twintigste verdieping naar beneden viel en waarom het Amerikaanse echtpaar bij wie ze was, vijf uur lang niet gemerkt heeft dat Ivana was verdwenen. Evenmin rept het politierapport over de blauwe plekken in Ivana’s hals die op een handafdruk leken.

Foto familie Smit Ivana Smit (rechts) met de Amerikaans-Kazachstaanse vrouw op een selfie die ze een paar uur voor haar dood naar haar vriend stuurde om hem gerust te stellen.

Gevangenisstraf

Maleisische media melden dat de politie niets loslaat over het onderzoek of de betrokkenheid van de Amerikanen. De 45-jarige Amerikaanse multimiljonair en zijn vrouw zijn op borgtocht vrij. Beiden moeten zich verantwoorden voor het drugsgebruik in de nacht dat ze met Ivana op stap waren. Het koppel riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Ook in Ivana’s bloed werden vier soorten drugs gevonden, maar haar familie denkt dat ze die toegediend heeft gekregen, bijvoorbeeld door iemand die iets in haar drankje deed.

Hartstilstand

De Britse misdaadjournalist en detective Mark Williams-Thomas staat klaar om naar Kuala Lumpur af te reizen om Ivana’s dood en de rol van de Amerikanen te onderzoeken. Hij vraagt 18.000 euro voor zijn werk. Via crowdfunding op doneeractie.nl probeert de familie dat geld bijeen te krijgen. Ze komt nog 10.000 euro te kort. Zelf kan de familie dat bedrag momenteel niet ophoesten.



Na Ivana’s dood zijn zes familieleden meteen naar Kuala Lumpur gevlogen. De retourtickets waren duur en toen de familie zich afgelopen zondag niet meer veilig voelde en halsoverkop terug naar Nederland vloog, moesten er weer zes tickets gekocht worden.



Ivana’s overlijden weegt ongelooflijk zwaar op de familie Smit. Vader Marcel kreeg maandag een hartinfarct en een tante van de overleden vrouw werd gistermiddag met dezelfde klachten naar het ziekenhuis gebracht.

prive/Facebook