"Lichaam dode vrouw in stukken gevonden in Scheveningse yogastudio" Hagenaar (40) opgepakt voor betrokkenheid Graziella Gioia

12u28

Bron: AD.nl 1 ANP XTRA In een woning in het Nederlandse Scheveningen is gisteren een overleden vrouw gevonden. Volgens geruchten is het lichaam in stukken aangetroffen. Er is een 40-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Getuigen verklaren dat het lichaam gevonden is in een yogastudio. Het zou om de 30-jarige eigenares gaan, die een Russische achtergrond zou hebben. Er doen geruchten de ronde dat de vrouw in stukken gezaagd zou zijn. De politie kan dat nog niet bevestigen in het belang van het onderzoek.



Rond het middaguur is een persoon onder het bloed uit de woning gehaald, die vervolgens met een ambulance is meegenomen. Hij is aangehouden. Het gaat om de 40-jarige Hagenaar. De verwondingen die de man had, hebben volgens de politie niets met het misdrijf te maken.



Het zou om de partner van de eigenaresse gaan, aldus de buurtbewoners die de man herkend zouden hebben. Ze noemen het stel 'normaal', dat vaak in de buurt liep met hun hondje. Buren zouden het hondje, dat in de woning waar de dode werd aangetroffen, aanwezig was, hebben opgevangen.



Gedoe

De hele dag was er al gedoe in de buurt. Volgens bewoners waren vanaf 's ochtends vroeg al hulpdiensten in de weer in de straat. Recherche begon met een onderzoek - niet in politie-uniform -, waarna er een ambulance de straat inkwam. Pas 's avonds laat, omstreeks 23.30 uur, werd er een lichaam uit de woning gedragen en vervoerd in een lijkwagen onder begeleiding van de politie.



De politie doet onderzoek naar de zaak. Totdat daar meer uitkomt, kan de politie niets zeggen over de identiteit en doodsoorzaak.

Bos bloemen voor de deur bij de yogastudio waar gisteren het stoffelijk overschot is gevonden van een vrouw die door geweld om het leven is gekomen. #moord pic.twitter.com/4JHaYXUd11 Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link

Deur vergrendeld door politie. #neptunusstraat pic.twitter.com/Il4ocFeiGj Maaike Kraaijeveld(@ KraaijeveldM) link