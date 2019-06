“Libische troepen dragen huurling over aan VS” IB

27 juni 2019

01u01

Bron: Belga 0 De troepen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar zeggen dat ze een Amerikaanse piloot hebben overgedragen aan de Verenigde Staten. Het zou gaan om een "huurling" die vorige maand met zijn gevechtsvliegtuig was neergehaald op zo'n 70 kilometer ten zuiden van Tripoli.

De Libiërs hadden eerder al een video vrijgegeven van de gevangen piloot. Die beweerde eerst dat hij uit Portugal kwam, maar zou later hebben toegegeven dat hij een Amerikaan is. Het gaat volgens de Libiërs om de 31-jarige Jamie Sponaugle. De piloot zou in de Verenigde Staten zijn ingehuurd en vervolgens via Turkije naar de Libische stad Misrata zijn gegaan.

De strijdkrachten van Haftar begonnen in april een offensief om Tripoli te veroveren, maar zijn daar vooralsnog niet in geslaagd. In de hoofdstad zetelt de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj.