“Libanese premier gaf luxeauto's en miljoenen aan Zuid-Afrikaans bikinimodel” Redactie/IB

02 oktober 2019

07u28

Bron: AD, New York Times 0 De Libanese premier Saad Hariri zou een Zuid-Afrikaans bikinimodel miljoenen euro’s en twee luxeauto's hebben gegeven. Het tweetal zou na een ontmoeting in 2013 een verhouding zijn begonnen. Dat schrijft de New York Times, dat Zuid-Afrikaanse rechtbankdocumenten inzag.

In 2013 maakte de Libanese premier omgerekend 14 miljoen euro over aan de toen 20-jarige bikinimodel Candice van der Merwe, nadat het tweetal elkaar had ontmoet tijdens een feestje op de Seychellen. Ook gaf de man haar twee luxewagens cadeau. Hariri was toen nog geen premier van Libië en het geld kwam van een privérekening.

De Zuid-Afrikaanse belastingdienst begon een onderzoek naar het model vanwege exorbitante uitgaven. De dienst vermoedde dat haar vader, zakenman Gary van der Merwe, iets met de plotse rijkdom van zijn dochter te maken had. Zijn dochter gaf uiteindelijk toe dat de giften afkomstig waren van een “Arabische weldoener”. De zaak haalde de Zuid-Afrikaanse media al in 2013, maar werd toen niet internationaal opgepikt.

Hariri, een van de rijkste mannen van Libanon, wil niet reageren op de zaak. Hij is sinds 1998 getrouwd en heeft drie kinderen. Libanon maakt momenteel een economische crisis door die de afgelopen dagen uitmondde in protesten. Ook Harari's eigen zakenimperium heeft onder de crisis te lijden.