“Libanese leiders in juli gewaarschuwd voor explosief materiaal in haven” KVE

11 augustus 2020

13u17

Bron: Reuters 2 Veiligheidsfunctionarissen waarschuwden vorige maand de Libanese regering dat de 2.750 ton ammoniumnitraat die opgeslagen lag in de haven van Beiroet een veiligheidsrisico vormde én de hoofdstad zou kunnen verwoesten indien dit goedje zou exploderen. Dat zou blijken uit documenten die persbureau Reuters kon inkijken.



Iets meer dan twee weken later ontploften de industriële chemicaliën door een nog onbekende oorzaak. De enorme explosie legde de haven in de as en veroorzaakte immens veel schade in de nabijgelegen wijken. Minstens 165 mensen kwamen bij de ramp om het leven en meer dan 6.000 mensen raakten gewond. Een twintigtal mensen worden nog vermist. Grote delen van Beiroet zijn nu onbewoonbaar.

Op 20 juli is een brief gestuurd naar president Michel Aoun en premier Hassan Diab waarin de bevindingen van een gerechtelijk onderzoek, dat in januari was gestart, worden samengevat. De conclusie luidde dat de chemicaliën onmiddellijk moesten worden verwijderd en beveiligd. Dat blijkt volgens Reuters uit het tot dusver onbekende officiële rapport van het directoraat-generaal van de staatsveiligheid.

Terroristische aanslag

“Het gevaar bestond dat dit explosief materiaal, indien gestolen, zou kunnen worden gebruikt bij een terroristische aanslag”, vertelde een functionaris die niet bij naam wilde worden genoemd aan het persbureau. “Ik heb ze gewaarschuwd dat dit Beiroet zou kunnen vernietigen indien het explodeerde”, zei de ambtenaar, die betrokken was bij het schrijven van de brief. De kabinetten van de premier en de president wensten zich niet uit te laten over de bevindingen.

De nieuwe informatie zou de publieke woede nog kunnen aanwakkeren omdat de enorme explosie wellicht het meest dramatische voorbeeld is van de nalatigheid en corruptie van de regering. Gisteren heeft premier Hassan Diab in een televisietoespraak officieel ontslag van zijn regering bekendgemaakt. Diab zei dat de “chronische corruptie” in Libanon verantwoordelijk was voor de enorme ontploffing.

Regering van nationale eenheid

Volgens Libanese media ligt nu onder meer een “regering van nationale eenheid” op tafel en een “neutrale regering” onafhankelijk van de politieke partijen. Als premier zou jurist en diplomaat Nawaf Salman (66) in aanmerking komen. Hij is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

