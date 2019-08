‘Leverancier’ meisjes voor Epstein zou in afgelegen villa in New England wonen Chris Klomp

16 augustus 2019

13u53

Bron: AD.nl 0 De vertrouweling van de omstreden miljardair Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, blijkt in een afgelegen villa in Massachusetts te wonen. Het verhaal gaat dat Maxwell, die enkele jaren geleden uit beeld was verdwenen, Epstein zou hebben voorzien van tientallen meisjes die door hem werden misbruikt.

Maxwell verhuisde in 2016 naar de villa circa 30 kilometer ten noordoosten van Boston, vertelden haar buren aan de Amerikaanse krant The Washington Post. Ze is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 tijdens een vakantie overleed. Hij viel overboord van een jacht en verdronk.



Epstein werd zaterdag dood gevonden in zijn cel, waar hij zijn rechtszaak wegens mensenhandel afwachtte. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Er is nog altijd veel onduidelijk over de dood van Epstein. Het officiële rapport over de doodsoorzaak laat nog op zich wachten. Een lijkschouwer in New York is ervan overtuigd dat de omstreden miljardair zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft een gemeenteambtenaar tegen The New York Times gezegd.

Volgens The Washington Post zijn er diverse botbreuken aangetroffen in de nek van Epstein. De krant baseert zich op ‘anonieme bronnen bekend met de uitkomsten van de autopsie’. Zulke breuken komen voor bij mensen die zichzelf ophangen, maar zulk letsel kan eventueel ook voorkomen bij mensen die gewurgd zijn.

Omstandigheden

Inmiddels is wel duidelijk dat het detentiecentrum waar Epstein gevangen zat steken heeft laten vallen. Hoewel Epstein van de zogenaamde ‘zelfmoordwacht’ was afgehaald en niet meer heel intensief hoefde te worden gecontroleerd, ontbrak de controle op hem bijna geheel vlak voor zijn dood. Structureel overwerkte bewaarders zouden uren geslapen hebben terwijl ze zijn cel eigenlijk om het halfuur moesten checken. Epstein zou ook in een cel hebben moeten zitten met een mede-gedetineerde, maar die was eerder vrijgekomen en niet vervangen door een ander.



De dood van Epstein is inmiddels voer voor complotdenkers. Zo gaat er een ‘blackbook’ rond met namen van beroemde mensen. Epstein verkeerde graag in hogere kringen en hield een adresboek bij. Volgens complotdenkers hebben de namen in het boekwerkje te maken met kindermisbruik. Daar is echter tot op heden geen bewijs voor gevonden.

Eerder deze week deed Thysia Huisman haar verhaal. Zij zou op 18-jarige leeftijd zijn verkracht door een andere meisjesleverancier van Epstein.