"Levenslang gestigmatiseerd om een onschuldige flirt": Noorse regering verontschuldigt zich bij 'moffenmeiden'

Noorwegen heeft zich verontschuldigd voor de manier waarop het is omgegaan met Noorse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog relaties hadden met Duitse soldaten. Premier Erna Solberg bood gisteren op de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens haar verontschuldigingen aan namens de Noorse regering. Dat meldt de BBC.

Het neutrale Noorwegen werd in april 1940 binnengevallen door de nazi's. Heinrich Himmler, leider van de SS en een van de machtigste mannen onder Hitler, spoorde de Duitse soldaten aan om kinderen te krijgen bij de doorgaans blonde Noorse vrouwen. Op die manier moest het 'Arische ras' behouden blijven.

Zogenaamde ‘moffenmeiden’, vrouwen en meisjes die tijdens de oorlog inderdaad relaties aangingen met Duitse soldaten of daarvan verdacht werden, hadden het na de bevrijding van Noorwegen zwaar te verduren. Ze hadden minder rechten, werden gevangengezet of met hun gezin naar Duitsland verbannen.

"Levenslang gestigmatiseerd om een onschuldige flirt"

"Onze conclusie is dat de Noorse autoriteiten het regelbeginsel hebben geschonden dat geen burger zonder proces kan worden gestraft of zonder het recht kan worden veroordeeld", zegt de Noorse premier Solberg nu. "Voor velen ging het om een kalverliefde, maar sommige vrouwen vonden de liefde van hun leven in een vijandelijke soldaat. Weer anderen werden om een onschuldige flirt voor de rest van hun leven gestigmatiseerd. In naam van de regering wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden."

Naar schatting hebben 50.000 Noorse vrouwen een relatie gehad met een Duitse soldaat. Uit die relaties zouden zo’n 10.000 tot 12.000 kinderen zijn voortgekomen. Sommige van die kinderen werden na de oorlog zelf het slachtoffer van wraakacties, werden opgegeven voor adoptie of in instellingen geplaatst.

In 2007 daagde een groep van deze benadeelde kinderen Noorwegen nog voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar het kwam niet tot een zaak omdat de feiten als verjaard aanzien werden.