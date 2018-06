"Lelijke" vondst in schoenendoos blijkt recordbedrag van 16 miljoen euro waard

Karen Van Eyken

12 juni 2018

Bron: CNN, AFP

Ze vonden de antieke vaas in een schoenendoos op zolder. De Franse eigenaren die de vondst eigenlijk niet echt mooi vonden, gingen er toch mee naar Sotheby's Parijs om het kleinood te laten schatten. Het bleek een meesterzet want daar kwamen ze tot het besef dat ze goud in handen hadden.