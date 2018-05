"Lek in Doel opnieuw via media moeten vernemen", na Nederland ook Noordrijn-Westfalen misnoegd over gebrekkige Belgische communicatie HA

07 mei 2018

Bron: Belga 0 De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft het lek in de kerncentrale van Doel via de media moeten vernemen. Dat zegt Energieminister Andreas Pinkwart in Düsseldorf na een gesprek met Vlaams Energieminister Bart Tommelein. De federale regering had Noordrijn-Westfalen in februari nochtans verzekerd dat er transparanter zou worden gecommuniceerd over problemen met onze kerncentrales.

Twee weken geleden kwam bij een lek in kernreactor Doel 1 ongecontroleerd water vrij uit het reactorvat. Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde in een Belgische kerncentrale.

Nederland reageerde al misnoegd dat het niet op de hoogte werd gebracht. Dat blijkt nu ook het geval voor Noordrijn-Westfalen, ondanks de afspraken die eerder dit jaar werden gemaakt. "België zou sneller moeten communiceren", zegt minister Pinkwart. De Duitse deelstaat heeft bij de Europese Unie een klacht lopen tegen onze scheurtjescentrales. "Het zou best zijn dat ze zo snel mogelijk worden gesloten", stelt de politicus.

In 2020 opent de eerste rechtstreekse connectie voor elektriciteit tussen België en Duitsland. "Ik heb België aangeboden een tweede interconnector te bouwen in 2025", zegt Pinkwart. Dat is niet toevallig het jaar waarin onze kerncentrales moeten sluiten. "Als er een probleem rijst met de bevoorrading zijn wij natuurlijk bereid ons best te doen België te helpen", zegt Pinkwart. "Maar elektriciteit verkopen is niet ons eerste doel. We zijn vooral bezorgd om de veiligheid."