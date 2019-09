“Leiders VS en Australië afwezig op VN-klimaattop in New York” IB

19 september 2019

03u20

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen zich op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York enkel laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een agentschap binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt een verantwoordelijke van het State Department. Voor Australië zou enkel buitenlandminister Marise Payne aanwezig zijn, terwijl de Iraanse delegatie nog geen visum zou hebben ontvangen om de VS binnen te mogen.

Het hoofd van het Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de VS 23 september tijdens de klimaattop van de secretaris-generaal van de VN vertegenwoordigen.

De wereldleiders worden met de top opnieuw opgeroepen om hun engagementen te versterken om de opwarming van de aarde te beperkten tot 1,5 of 2 graden in vergelijking met de pre-industriële periode.

Van de VS worden geen plannen verwacht. President Donald Trump trok zijn land in 2017 uit het klimaatakkoord van Parijs, omdat dat nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie. Hij heeft bovendien veel van de duurzaamheidsmaatregelen die zijn voorganger Barack Obama invoerde, ongedaan gemaakt.

Een andere opvallende afwezige wordt de Australische premier Scott Morrison. Hij is op het moment van de top wel in de VS, maar laat zich volgens The Guardian vertegenwoordigen door minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne.

(Nog) g een visa voor Iraanse delegatie

Het is bovendien nog niet zeker of Iran aanwezig zal zijn op de top, aangezien de president en de minister van Buitenlandse Zaken van de VS nog geen visum hebben ontvangen, aldus verschillende media. De top komt er op een moment dat de spanningen tussen Iran en de VS hoog oplopen door het Iraans nucleair programma en de aanval op Saudische olie-installaties die door de VS aan Iran wordt toegeschreven.