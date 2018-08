"Leider zelfverklaarde republiek Donetsk bij bomexplosie omgekomen" TT

31 augustus 2018

18u33

Bron: Belga 0 In Oost-Oekraïne is Aleksandr Zachartsjenko, de leider van de pro-Russische separatisten in Donetsk, om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten van de zelfverklaarde republiek gemeld. Ze houden Oekraïne voor de aanslag verantwoordelijk, zo bericht het Russische agentschap Interfax. De 42-jarige Zachartsjenko stierf naar verluidt bij een bomexplosie in een café.

Bij de ontploffing raakten ook drie personen gewond. Het gaat onder andere om de minister van Financiën van het gebied. Volgens de autoriteiten werden verschillende mensen opgepakt.

De Oost-Oekraïense oblasten of districten Donetsk en Loehansk, aan de grens met Rusland, splitsten zich in 2014 af van Oekraïne in de nasleep van de Krimcrisis. Bij de oorlog tussen de door Rusland gesteunde separatisten en de Oekraïense regeringstroepen werden al meer dan 10.000 mensen gedood.