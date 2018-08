"Leidende kracht voor het goede": voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan overleden op 80-jarige leeftijd rvl hr sam

18 augustus 2018

11u41

Bron: BBC, ANP, belga 67 Oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan is in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden in een ziekenhuis in de Zwitserse hoofdstad Bern. De Ghanees leidde de VN twee termijnen, van 1997 tot en met 2006. In 2001 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de VN, voor zijn humanitair werk. Annan werd 80 jaar.

Kofi Annan werd op 8 april 1938 geboren in het Ghanese Kumasi. Zijn tweelingzus Efua Atta stierf in 1991. Annan begon in 1958 aan zijn studies Economie, die hij in 1962 zou afronden aan het Institut universitaire des hautes études internationales in Genève. Later behaalde hij nog een master in het Management aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (1971-'72).

Loopbaan

Annan begon zijn internationale carrière in 1962, met een job bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarna zou hij dertig jaar lang verschillende managementfuncties blijven vervullen binnen de VN. Hij deed dat onder andere bij de Economische Commissie voor Afrika (UNECA) en het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR).

Na de golfoorlog van 1991 leidde de Ghanees het VN-team dat met Irak onderhandelde over de verkoop van olie, in ruil voor humanitaire hulp. Daarna werd Annan nog assistent-secretaris-generaal voor vredesoperaties (1992-1993) en ondersecretaris-generaal (1993-1996). Op 1 januari 1997 groeide Annan dan door naar de absolute top, als eerste zwarte secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Nadien was hij nog een tijd de speciale VN-gezant voor Syrië.

Rechtvaardige en vredevolle wereld

Volgens de Kofi Annan Stichting is de vroegere topdiplomaat vredig ingeslapen na een korte periode van ziekte. De Stichting omschrijft hem als een "wereldwijd staatsman en zeer toegewijd 'internationalist' die zijn hele leven vocht voor een rechtvaardigere en meer vredevolle wereld".

Zijn ambtsperiode bij de VN werd gedomineerd door Irak, maar hij heeft ook veel gedaan voor het door oorlogen, hongersnood, vluchtelingenproblematiek en ziekten geteisterde Afrika. Ook slaagde hij erin fondsen bijeen te brengen voor de bestrijding van de aidsepidemie. Het lukte hem veel landen te overtuigen van de grote bedreiging die aids en hiv-besmetting vormt en van de noodzaak de strijd daartegen aan te binden. Ook stroomlijnde hij de VN-bureaucratie. In 2001 kregen Annan en de VN de Nobelprijs voor de Vrede voor hun werk voor een beter georganiseerde en vrediger wereld.

Deuken in imago

Annan heeft tijdens zijn meer dan veertig jaar omvattende carrière bij de Verenigde Naties die hij in 1962 begon vele politieke mijnenvelden overleefd, maar na 2001 liep zijn tot dan toe ongeschonden imago echter deuk na deuk op. Interne conflicten en schandalen, onder meer rond de mogelijke rol van zijn zoon Kojo bij fraude met het Iraakse olie-voor-voedselprogramma, leerden hem dat roem vergankelijk is. Van veelgeprezen hervormer werd hij het middelpunt van alles wat fout ging bij de VN.

Na zijn ambtsperiode bij de VN werkte hij als voorzitter van de Kofi Annan Foundation die probeert politici te mobiliseren om bedreigingen voor de vrede en mensenrechten tegen te gaan. Ook nam hij zitting in The Elders, een gezelschap rond de oud-president van Zuid Afrika Nelson Mandela. Annan werd bij de VN opgevolgd door de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon.

Lof

De huidige secretaris-generaal, de Portugees António Guterres, omschrijft zijn voorganger in een reactie als een "leidende kracht voor het goede". "Hij leidde de VN het nieuwe millennium in met een ongeëvenaarde waardigheid en vastberadenheid." Volgens Guterres gaf Annan aan iedereen "de ruimte voor dialoog en probleemoplossing en een weg naar een betere wereld". Annans erfenis blijft een echte inspiratie voor iedereen, dixit de secretaris-generaal.

Huidig Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt in een reactie op het overlijden dat Annan toonde dat "iemand tegelijk menslievend en een sterke leider kan zijn. Zijn warmte mag nooit verward worden met zwakte", luidt het.

Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad al Hoessein reageert "diep bedroefd". "Kofi was het beste voorbeeld voor de mensheid, de belichaming van menselijk fatsoen en genade. In een wereld die nu vol zit met leiders die allesbehalve dan dat zijn, wordt dit verlies voor de wereld nog pijnlijker. Hij was een vriend van duizenden en een leider van miljoenen. Voor mij, en zoals zo velen in de VN, was hij mijn directe baas toen ik 31 jaar oud was - en wat een baas! Hij was altijd moedig, direct in zijn toespraken, maar nooit onbeleefd. Later, toen ik ambassadeur bij de VN was, inspireerde hij ons door een dynamisch en charismatisch leider te zijn in zijn hoedanigheid van secretaris-generaal. En bovenal was hij een vriend en raadgever, voor mij en voor zoveel anderen.''

"Staatsman en man van de vrede"

"Een staatsman en een man van de vrede heeft ons verlaten", reageert premier Charles Michel. "Ik zal hem herinneren voor zijn strijd voor een geëngageerd multilateralisme, voor de bescherming van mensenrechten en voor de preventie van conflicten in de wereld."

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo noemt Annan een "rolmodel en inspiratie voor Afrika en de wereld". "Zijn nalatenschap zal voortleven" in de VN, de Kofi Annan Foundation en The Elders, zegt de minister.