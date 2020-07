Exclusief voor abonnees “Lego is voor mij een manier om mijn hoofd even leeg te maken en om te gaan met stress” Esma Linnemann

05 juli 2020

13u40

Bron: de Volkskrant 1 De vriend van redacteur Esma Linnemann kwam pas laat bij haar uit de kast als legomaniak. Hij is lang niet de enige volwassene die zijn zakgeld besteedt aan uitgebreide legosets, en in lockdowntijd kreeg de legomania een extra impuls. Waarin schuilt de magie van de kleine blokjes?

Het is vroeg in de ochtend op een zaterdag in april, als mijn vriend mij wakker aait, langs mijn wang, over mijn beslapen haren. Een waterig zonnetje schijnt door het schuine zolderraam, en verlicht onze slaapkamer. Ik open mijn ogen en kijk recht in de zijne. Ze fonkelen van verlangen.

“Lieverd”, fluistert hij.

“Ja?” vraag ik.

“Ik denk dat ik vandaag naar Zuid-Beijerland rijd, voor een nieuwe set.”

De ‘set’ waarvoor mijn vriend bereid is ruim tweehonderd kilometer af te leggen is de ‘Apocalypsstad’, afkomstig uit de Lego Movie 2-lijn. Het bouwwerk – een neergestreken vrijheidsbeeld, dat doet doet denken aan de dystopische eindscène uit The Planet of the Apes, en waar omheen allerlei hutjes zijn gebouwd – bestaat uit drieduizend onderdelen. De leeftijdsclassificatie op de doos: 16+.

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

