"Leger Myanmar bouwt militaire basissen op platgebrande Rohingya-dorpen" TT

12 maart 2018

09u59

Bron: Belga 3 Op de locatie van platgebrande Rohingya-dorpen is het Myanmarese leger bezig militaire basissen te bouwen. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. "In sommige gevallen werden zelfs huizen vernield die gespaard waren bij de zware branden in de dorpen", aldus de ngo. Amnesty baseert zich in het rapport op satellietbeelden en interviews.

Bijna 700.000 Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, zijn intussen naar buurland Bangladesh gevlucht door wat de VN "etnische zuivering" noemde.

De bouw van de basissen begon begin dit jaar. Amnesty geeft het voorbeeld van het dorp Kan Kya, dat deel uitmaakt van het district Maungdaw. Het dorp werd bij het geweld van vorig jaar compleet in de as gelegd, maar op satellietbeelden ziet Amnesty dat er militaire gebouwen opgetrokken worden, waaronder ook een helihaven.

Amnesty maakt zich ook zorgen dat de verlaten gronden van de Rohinya toegekend zullen worden aan boeddhisten. Door het feit dat er "beslag gelegd wordt op gronden" zijn er volgens Amnesty serieuze vraagtekens te plaatsen bij de wil van de Myanmarese autoriteiten om een terugkeerprogramma van vluchtelingen echt te realiseren.

Extremistische boeddhistische monniken poken al maanden de spanningen met de moslimminderheid op. Die worden als een bedreiging gezien voor de boeddhistische identiteit van Myanmar. Het leger, dat ondanks de komst van een burgerregering in 2016 nog steeds heel sterk staat, speelt dat nationalistische spel mee en verbergt zijn vijandigheid voor de Rohingya niet.