“Lege straten, aardedonker en dode ratten: overstroomd Venetië voelt apocalyptisch aan”

Sacha Kester

14 november 2019

15u31

Bron: de Volkskrant

In Venetië is de noodtoestand uitgeroepen omdat het water hoger staat dan ooit. Correspondent Jarl van der Ploeg hoorde van iemand dat hij plankjes had gehaald om zijn bed mee te verhogen, zodat zijn matras met zekerheid droog zou blijven als het water weer stijgt.