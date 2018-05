"Lega en Vijfsterrenbeweging bereiken akkoord over regering, Giuseppe Conte premier" TT

31 mei 2018

19u02

Bron: Belga 0 In Italië hebben de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord vanavond toch een akkoord gesloten over een nieuwe regering. Dat zegt persbureau ANSA. Op Facebook heeft Lega-leider Matteo Salvini het over de "laatste uren werk voor de regering". Premier wordt toch de rechtenprofessor Giuseppe Conte, die zondag nog de handdoek in de ring gooide.

De twee eurokritische partijen zijn vandaag opnieuw aan tafel gegaan, nadat zondag de regeringsvorming mislukt leek. President Sergio Mattarella stemde niet in met de regering die kandidaat-premier Giuseppe Conte hem voorlegde. In die regering kreeg de econoom Paolo Savona de post van minister van Financiën. Conte gooide de handdoek in de ring na Mattarella's veto, waarna de president technocraat Carlo Cottarelli als overgangspremier voorstelde.

Maar ook die geraakte niet ver, waarna Lega en de Vijfsterrenbeweging opnieuw met elkaar gingen praten. De twee partijleiders zouden nu economieprofessor Giovanni Tria voorstellen als minister van Financiën in plaats van Savona.

Conte zou premier worden. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zou Savona in de nieuwe regering bevoegd worden voor Europese aangelegenheden.