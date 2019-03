“Leg je voeten in de auto nooit op het dashboard. Door zwaar ongeval zat er twee jaar lang enorme deuk in mijn voorhoofd” Sven Van Malderen

31 maart 2019

00u00

Bron: The Sun 0 Leg je voeten in de auto nooit op het dashboard: die wijze raad geeft Grainne Kealy (35) mee nadat ze dertien jaar geleden als passagier betrokken raakte bij een bijzonder zwaar ongeval. Door de impact van de klap brak ze zowat elk bot in haar gezicht en moest ze zelfs twee jaar lang met een enorme deuk in haar voorhoofd leven.

De Ierse vrouw reed op die fatale dag mee in de Jeep van een vriend. Hij wilde haar naar huis brengen, maar verloor de controle op het gladde wegdek en crashte tegen een muur. De airbag kwam los met een kracht van 190 km/uur, waardoor ze haar eigen knieën met een rotvaart in haar gezicht geplant kreeg. Voor de dokters zat er niets anders op dan een groot deel van haar voorhoofd weg te nemen.

“Heel lang kwam er niets in de plaats. Wat restte, was één groot gat. Ik zag er heel vreemd uit.”

Niet de gewoonte

Het was nochtans niet haar gewoonte om haar voeten op het dashboard te leggen. “Op dat moment voelde die positie gewoon comfortabeler aan”, herinnert de vrouw zich. “Ik had net nieuwe Uggs gekocht, zijn interieur zou ik er dus ook niet mee kunnen vuilmaken. Een heel onnozele redenering, maar zo legde ik mijn voeten onbewust wel op de plek waar de airbag zat.”

Na de harde klap werd Grainne met meerdere breuken in het gezicht naar het ziekenhuis afgevoerd. Een neurochirurg moest alle zeilen bijzetten om de ontstane hersenvochtlekkage tegen te gaan.

“Ik kreeg te horen dat mijn gezicht ingedrukt was en dat die puzzel opnieuw samengesteld moest worden. De operatie werd een succes, maar een jaar later doemden er complicaties op.”

“Kijk niet graag in de spiegel”

De dokters moesten een groot deel van haar voorhoofd wegnemen. Twee jaar lang gaapte de grote leegte, pas in 2009 kreeg ze een op maat gemaakte versie in de plaats.

Het resultaat mag gezien worden, maar Grainne denkt daar anders over. “Ik kijk nog altijd niet graag in een spiegel. Ik zie mijn gezicht echt niet graag.”

“Compleet verkeerd signaal”

Nu nog steeds ondervindt de vrouw de zware gevolgen van het ongeval. “In het midden van een gesprek kan een bepaald woord me soms niet te binnen schieten. Dat overkomt me soms twintig keer per dag. Ik krijg hoofdpijn als er te veel mensen rond mij aan het praten zijn en ik heb moeite om mij te concentreren.”

Grainne heeft er nu haar missie van gemaakt om andere mensen te waarschuwen voor de gevaren. “Sommige beroemdheden liggen met hun voeten op het dashboard en nemen er dan een foto van. Ze snappen niet dat ze daarmee een compleet verkeerd signaal de wereld insturen. Mijn familie heeft een vreselijk telefoontje gekregen, ik wil niet dat iemand anders dat ooit nog moet meemaken. Geloof mij, het is het niet waard. Het ongeval is dertien jaar geleden gebeurd, maar mijn herstel is nog altijd niet ten einde.”