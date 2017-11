“Leer je kinderen zo snel mogelijk zwemmen”: moeder doet emotionele oproep nadat dochtertje (4) verdrinkt in peuterbad Koen Van De Sype

Bron: Daily Telegraph, GoFundMe 0 Facebook Mia met kleine Lylah. Het was druk in het bewaakte zwembad en haar familie was de hele tijd in de buurt. En toch sloeg het noodlot toe voor de kleine Mia Harisson (4) uit Orange in Australië. Ze plonsde rond in het peuterbadje en niemand merkte dat ze even onder het wateroppervlak verdween.

Het incident gebeurde zaterdag in het Orange Aquatic Centre in New South Wales. “Ik was met mijn kinderen, enkele vrienden en hún kinderen naar het zwembad getrokken”, doet moeder Mekaela het verhaal op de crowdfundingsite GoFundMe. “Terwijl de kinderen in het water aan het spelen waren, werd mijn ergste nachtmerrie waarheid.”

Drijven

Mia – die niet kon zwemmen – verdronk toen haar familie en vrienden haar “enkele seconden” uit het oog waren verloren. Haar moeder had net de baby van een vriendin vast. Toen iemand haar zag drijven, werd meteen alarm geslagen. “De redders, de toegesnelde hulpverleners en de hulpverleners in het ziekenhuis probeerden haar nog terug te halen, maar het mocht niet baten”, aldus Mekaela. (lees hieronder verder)

Facebook Mekaela met haar drie kinderen.

De diepbedroefde moeder zette vanmorgen een geldinzamelingsactie op touw voor het zwembad, dat het mogelijk moet maken om iedereen er zwemles te laten volgen. Ook kinderen uit gezinnen die het wat minder breed hebben. Zo wil ze een nieuw drama vermijden.

Schuld

“Dit was de schuld van niemand”, zegt ze nog. “Maar als we iets kunnen leren uit deze tragedie, is het wel dat ouders hun kinderen best zo snel mogelijk leren zwemmen. Mia haatte het als haar hoofdje onder water ging. Ze zou over enkele maanden naar school beginnen te gaan.” (lees hieronder verder)

Facebook Kleine Mia.

