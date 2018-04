"Leave-kamp beging tijdens brexitcampagne verschillende inbreuken op kieswetgeving" ADN

17 april 2018

17u54

Leave.EU, dat in de brexitcampagne inzette op een Brits vertrek uit de Europese Unie, heeft ook Cambridge Analytica (CA) gevraagd om hen bij te staan in die campagne. Uiteindelijk werd er geen deal gesloten, maar in de interne keuken van de Leave.EU-campagne zag CA-medewerkster Brittany Kaiser inbreuken op, onder meer, de Britse kieswetgeving. Dat zei Kaiser vandaag tijdens haar getuigenis voor een Britse parlementscommissie.

De Leave.EU-campagne werd gefinancierd en opgericht door de verzekeringsmagnaat Arron Banks, die ook Ukip financiert. Kaiser zei "specifieke zorgen over de wettelijkheid" van de Leave.EU-praktijken te hebben. Zo vroeg Banks haar of CA geen werk kon uitsparen door gegevens die verzameld waren door Leave.EU, Ukip en Banks' verzekeringsbedrijf Eldon samen te verwerken. Een andere opmerkelijke vaststelling gebeurde in het hoofdkwartier van Leave.EU. De telefoonlijnen van de campagne werden bemand door personeel van Eldon Insurance.

Bij het werk dat CA gevraagd werd te doen, moet rekeningen gehouden worden met enkele wettelijke bezorgdheden, duidde Kaiser nog. "Eerst en vooral in verband met inbreuken op de kieswetgeving. Voor een deel van mijn werk werd ik nooit betaald, en het werd ook niet gemeld aan de kiescommissie."

Daarnaast zei ze ook met haar eigen ogen mogelijke inbreuken gezien te hebben op de databeschermingswet, over het gebruik van persoonlijke en commerciële gegevens van klanten in de database van Eldon en Ukip. "Die gegevens werden gebruikt ten voordele van de Leave.EU-campagne", aldus nog Kaiser.

"Wij hebben de aanbesteding uiteindelijk niet gekregen", zei Kaiser. "Maar ik denk dat het wel werd uitgevoerd, alleen niet door Cambridge Analytica."

In een reactie heeft Leave.EU al laten weten dat het "al deze verklaringen categoriek verwerpt".

De vroegere topman van CA, Alexander Nix, moest morgen gehoord worden door dezelfde parlementscommissie, maar hij weigert dat. De commissievoorzitter heeft al aangekondigd dat hij toch Nix wil ondervragen.