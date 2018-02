“Zorg dat je nooit alleen bent en stop bij kussen, begin nooit te strelen of te likken”: Milena (21) was maagd tot huwelijk en deelt nu tips hoe je puur blijft Koen Van De Sype

15 februari 2018

12u06

Bron: YouTube 0 Een Amerikaanse vlogster heeft op YouTube een video gedeeld waarin ze vertelt hoe je net als zij maagd kan blijven tot aan je huwelijk. Milena Ciciotti (21) postte drie maanden geleden al eens een video met tips en tricks en die werd meer dan een miljoen keer bekeken.

Puur blijven is iets waar je zo snel mogelijk over moet praten in een nieuwe relatie, aldus de jonge christelijke vrouw uit Michigan. “Ga zo snel mogelijk samenzitten en stel grenzen”, vertelt ze in een filmpje dat ze maandag postte op haar YouTubekanaal. “En breng jezelf niet in verleiding.”

Orale seks

Zo vindt ze het geen goed idee om alleen thuis te zijn met je partner en samen op bed te gaan liggen of in de zetel. Orale seks is al helemaal uit den boze. “Orale seks is ook seks”, vertelt ze. “De meeste mensen kunnen trouwens moeilijk stoppen. Hou daarom op bij kussen en begin nooit te strelen of te likken, want voor je het weet ga je verder. Je kan je zo snel laten meesleuren.” (lees hieronder verder)

Milena en haar vriend Jordan – die een stel waren sinds hun 15de en in juni vorig jaar trouwden en voor het eerst naar bed gingen – ontmijnden de situatie meteen als ze merkten dat ze in verleiding kwamen om verder te gaan. “We gingen dan naar een andere kamer of gingen iets eten tot we afgekoeld waren”, vertelt ze. “Doe dat ook. Het zal raar voelen in het begin, maar je went eraan om jezelf te verhinderen om tot dat punt te komen.”

Verleiding

Praten is belangrijk volgens haar om te definiëren wat je in verleiding kan brengen. Want dat is voor iedereen anders. “Voor sommige mensen is elkaars hand vasthouden al een trigger en dan moet je dat niet doen. Bij mij was het een kus in mijn hals. Dat kon niet. Op mijn gezicht was het geen probleem. Zoek dus uit wat het bij jou doet”, zegt ze nog. (lees hieronder verder)

Als het toch moeilijk werd tussen haar en Jordan, legde ze soms een Bijbel op de salontafel zodat er ook een visuele herinnering was. “Ik heb een visueel geheugen en dat hielp”, zegt ze. “God kijkt altijd toe en dat was een manier om ons daaraan te herinneren.”

Voor wie de trein van de maagdelijkheid al vertrokken is maar daar spijt van heeft, is er ook goed nieuws. Want volgens Milena is nooit te laat om je leven om te gooien. “Het maakt niet uit of je al 1 of 100 keer seks hebt gehad, er is niets mis mee om te ontdekken dat je dat niet meer wil en je manier van leven te veranderen. Het maakt je geen mindere christen. Je zonden kunnen je worden vergeven en je kan met een nieuwe lei beginnen”, klinkt het filosofisch. (lees hieronder verder)

Then the two became one 🌿 799 vind-ik-leuks, 34 reacties - Milena Ciciotti (@milenaciciotti) op Instagram: 'Then the two became one 🌿'

Ook wie zelf nog maagd is en interesse heeft in iemand die dat niet meer is, hoeft niet te vrezen. “Daar is niets mis mee, we maken allemaal fouten. Het zal wel niet gemakkelijk zijn, ook niet om de grenzen te trekken. Want die persoon heeft al ervaren hoe het is om seks te hebben. Die kent het gevoel al. Maar als hij of zij op jou wil wachten, is dat al een goed teken.”

Negatieve reacties

Ze eindigt met goede raad voor iedereen die door de beslissing om maagd te blijven tot het huwelijk negatieve reacties krijgt. Van familie, vrienden of zelfs vreemden. “Je hoeft je tegenover niemand te verantwoorden voor de keuzes die je maakt”, klinkt het. “Het zal vaak lijken of je helemaal alleen staat. Maar uit de commentaren bij mijn eerdere video bleek dat we met veel meer zijn dan we misschien denken. Ik schrok er zelf van hoeveel kijkers vertelden dat ze het ook deden.” (lees hieronder verder)

Today's brand new video is live! 🙌🏽 This is basically my and Jordan's routine in the mornings as a married couple. One of the keys we are learning is to be intentional about spending time together even through life's routines 😌 * Ps: Isn't Samson just the cutest thing?! He loved being in mommas video 🖤 *#youtuber #morningroutine #marriedcouple 471 vind-ik-leuks, 7 reacties - Milena Ciciotti (@milenaciciotti) op Instagram: 'Today's brand new video is live! 🙌🏽 This is basically my and Jordan's routine in the mornings as a...'

Milena besliste zelf dat ze maagd wilde blijven tot haar huwelijk toen ze 12 of 13 was. Ze woonde toen een kerkconcert bij waar puurheidsringen werden uitgedeeld. Eerder vertelde ze ook al dat zij en Jordan nooit samen gingen zwemmen of badkleding droegen als ze bij elkaar waren.

Hieronder kan je de volledige video bekijken.

PART 2 "UNTOLD TRUTH ABOUT SAVING YOURSELF UNTIL MARRIAGE" HEY! Thanks for watching, s u b s c r i b e before you leave, and look below for more information about somethings I mentioned in the video. F O L L O W M E: https://www.instagram.com/milenaciciotti/ www.snapchat.com/add/milenamandelli Q Don't forget to leave any prayer requests in the comment section below!