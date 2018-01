“Ze was heel huiselijk”: ex-Playmate getuigt over tijd dat ze flat deelde met Melania Trump Koen Van De Sype

24 januari 2018

16u24

Bron: Inside Edition 0 Als er iemand weet hoe het is om met de Amerikaanse first lady Melania Trump samen te leven, is het wel de Zweedse Victoria Silvstedt. De vrouwen deelden in de jaren 90 een flat in Parijs, toen ze allebei probeerden door te breken als model. Silvstedt heeft nu verteld hoe dat was.

“Ze was de perfecte huisgenoot”, klinkt het beslist. “Heel proper, netjes en huiselijk. Ik denk niet dat ik om een betere ‘roommate’ hadden kunnen vragen.”

Hun appartement lag op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw, niet ver van de Notre Damekathedraal. Een lift was er niet, dus de dames moesten altijd met de trap als ze naar hun flat wilden. “Het was een manier om in vorm te blijven”, lacht Silvstedt. “Als model is het belangrijk om een actief leven te leiden. Met de trappen in ons gebouw was dat geen enkel probleem.” (lees hieronder verder)

De vrouwen vonden het leuk om samen te koken, maar daarbij waagden ze zich niet aan dingen die te moeilijk waren. “Het waren altijd eenvoudige dingen, zoals een tonijnslaatje”, vertelt het model, dat in Zweden geboren werd. Naar chique restaurants gingen ze niet.

Volgens Silvstedt had Melania een groot idool: filmster Sophia Loren. “Ik herinner me nog hoe ze me toen vertelde dat ze op een dag zoals haar wilde zijn. Ze was duidelijk haar stijlicoon.” (lees hieronder verder)

Allebei de vrouwen belandden uiteindelijk in New York. Silvstedt werd in 1997 ‘Playmate of the Year’ van blootblad Playboy en daarna het gezicht van Guess Jeans.

Ze volgde afgelopen jaar ook het debuut van Melania als first lady van de Verenigde Staten. En ze vindt dat die het “geweldig” doet. “Wat er rond haar ook gebeurt, ze blijft altijd kalm. Ze heeft klasse. Het is eigenlijk erg surreëel dat we ooit nog samen hebben gewoond. Maar het is cool. Dat is Amerika zeker? Alles is hier mogelijk, toch?”