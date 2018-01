“Ze gedraagt zich als koningin van Frankrijk”: Brigitte Macron onder vuur omdat ze geen tweede viool wil spelen Koen Van De Sype

Marie Antoinette: dat is het icoon waarmee de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron (64) dezer dagen wordt vergeleken. Aanleiding is haar weigering om op het achterplan te blijven en mee te gaan in het protocol dat de functie van haar man meebrengt. Zo weigert ze steevast om achter hem te gaan staan bij officiële gelegenheden. Ze vat post náást hem. "Een moderne vrouw moet niet achteraan staan."

Er zijn twee soorten presidentsvrouwen in Frankrijk: zij die op de voorgrond treden – zoals Bernadette Chirac, die erg geëngageerd was – en zij die eerder discreet op de achtergrond blijven – zoals Carla Bruni Sarkozy. Brigitte Macron behoort duidelijk tot de eerste categorie en ze is niet van plan haar mond te houden, ook niet als ze kritiek krijgt. Haar functie laat haar toe om dingen in beweging te zetten en ze is vastbesloten om die opportuniteit ten volle te benutten.

Tegenwind

Het feit dat ze zo aanwezig is naast haar 24 jaar jongere echtgenoot, krijgt echter ook flink wat tegenwind. Zeker omdat ze de gevestigde orde en het protocol niet slaafs volgt. Volgens RTL zou ze bijvoorbeeld steevast weigeren om áchter hem te gaan staan bij officiële gelegenheden, zoals het protocol eist, ze neemt plaats náást hem. “Een moderne vrouw moet niet achteraan staan”, is de commentaar. (lees hieronder verder)

Photo News Emmanuel en Brigitte Macron. Bij officiële gelegenheden staat ze naast in plaats van achter hem.

Het leverde haar al de titel op van “koningin van Frankrijk” op sociale media. Anderen vinden dat ze niet mag vergeten dat het haar man is die verkozen werd tot president en niet zij. En meteen wordt ze ook vergeleken met koningin Marie Antoinette, de vrouw van Lodewijk XVI. Het lijkt Brigitte Macron allemaal niet echt te raken en ze lijkt beslist om zich niet weg te laten zetten als ‘vrouw van’. Ze krijgt langs de andere kant ook steun van zij die haar bewonderen om haar strijd tegen seksisme. (lees hieronder verder)

Ze kan overigens op een trouwe fanbasis rekenen. Volgens de Britse krant The Telegraph zou ze het record gebroken hebben van aantal brieven die ze ontvangt als presidentsvrouw. Brigitte Macron krijgt volgens een van haar adviseurs tot 200 brieven per dag, waarin ze bewonderd wordt om het feit dat ze toont dat een oudere vrouw perfect in staat is om een jongere man te bekoren. En waarin haar om hulp wordt gevraagd. Ter vergelijking: Carla Bruni was de vorige recordhoudster: zij kreeg zo’n 35 brieven per dag.

“Veel vrouwen die zestig of zeventig zijn schrijven haar om haar te bedanken omdat ze zich dankzij haar weer sexy durven te kleden. En omdat ze toont dat je op je 65ste nog perfect kan verleiden.”

Officiële titel

Vorig jaar kwamen de Macrons onder vuur te liggen toen de president zijn plan aankondigde om zijn vrouw de officiële titel van first lady te geven, omdat ze toch dagelijks taken uitvoerde in die functie. Daardoor zou ze een eigen budget en administratie krijgen. Dat kreeg flink wat kritiek en meer dan 300.000 mensen tekenden een petitie tegen het idee. Het plan werd uiteindelijk opgeborgen.