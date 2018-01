“Wenen had geen zin, ik moest iets dóén”: studente houdt hoofd koel na verkrachting en bedenkt slim plan om aan aanvaller te ontsnappen Koen Van De Sype

09u42

Bron: BuzzFeed, Daily Mirror 126 Facebook Het was al laat toen de Amerikaanse studente Jaila Gladden (21) nog snel enkele boodschappen ging doen in een supermarkt in Georgia. Toen ze terug naar haar wagen stapte, kwam een man op haar af. Hij bedreigde haar met een mes, nam haar mobiele telefoon af en verplichtte haar op de passagiersstoel van haar eigen auto te gaan zitten. Vervolgens reed hij met haar weg.

Op beelden van de bewakingscamera’s van de supermarkt is te zien hoe Timothy Wilson (28) de jonge vrouw overvalt, terwijl een onwetende klant op amper enkele meters passeert. De feiten dateren van 4 september, maar de vrouw deed nu voor het eerst haar verhaal, aan nieuwssite BuzzFeed.

Kleren

Nadat ze de supermarktparking hadden verlaten, parkeerde Wilson de wagen aan een verlaten kerk. Vervolgens beval hij Jaila om haar kleren uit te doen en verkrachtte hij haar. “Ik smeekte hem om te stoppen, maar hij luisterde niet”, vertelt de jonge vrouw. “Ik besefte al snel dat wenen geen zin had, zoals hij zelf ook zei. Als ik wilde ontsnappen, moest ik iets dóén.” (lees hieronder verder)

Facebook

Na de aanranding vertelde Wilson dat hij geld nodig had en een tankstation wilde overvallen. Daarna was hij van plan naar de staat Michigan te vluchten, 1.500 kilometer verderop. Jaila – die aan de Universiteit van West Georgia studeert – stelde voor om hem te helpen en vroeg haar telefoon terug. Ze zou - terwijl hij reed - op Google locaties opzoeken van tankstations in de buurt. Wilson zag daar geen graten in en overhandigde haar het mobieltje.

Terwijl ze de benzinestations opzocht, slaagde de jonge vrouw erin om de helderheid van het scherm te dempen en heimelijk haar gps-locatie via een iMessage naar haar vriend Tamir Bryant te sturen. “Dat was het slimste wat ik op dat moment kon doen”, vertelt ze. Jaila slaagde er zelfs in om nog snel enkele snelle berichtjes met hem uit te wisselen, terwijl haar aanrander zijn ogen op de weg had.

iMessage

Tamir sliep al toen de iMessage met de locatie van zijn vriendin binnenliep, maar gelukkig werd hij wakker. “Waarom ben je daar?”, stuurde hij haar. Jaila slaagde erin om te antwoorden: “Gekidnapt”. Tamir had meteen door dat het ernstig was en snelde naar een politiekantoor. Intussen had Wilson de telefoon weer afgepakt van Jaila en hij verplichtte haar in de koffer van haar wagen te gaan liggen. Vervolgens stormde hij een benzinestation binnen. (lees hieronder verder)

Facebook

De overval ging echter niet zoals gehoopt en even later moest hij met lege handen op de vlucht. Jaila mocht weer in de wagen en slaagde er opnieuw in hem te overtuigen haar telefoon te geven toen hij een plan bedacht om een supermarkt te overvallen. De studente stuurde meteen “mes” en “bang” naar haar vriend. Intussen was Tamir bij de politie en toen een agent vroeg in wat voor auto ze zich bevond, kon ze antwoorden: “de mijne”. Daarop werd de wagen geseind.

Sterven

Er volgde nog een reeks korte berichten van Jaila, maar plots stopten ze. Het laatste wat ze stuurde, was “laat me niet sterven”. Met de hulp van de gps-locatie had de politie de wagen echter snel in het vizier. Hij stond intussen op de parking van een supermarkt. Wilson had gekeken hoe hij die kon overvallen, maar toen hij een beveiligingsagent had zien staan, had hij besloten nog even af te wachten.

Toen de overvaller door had dat hij gespot was door de politie, panikeerde hij en probeerde hij te vluchten. Daarbij beschadigde hij een aantal auto’s en een hek. In de verwarring kon Jaila uit de wagen springen en ze rende op de politie toe. Ze belde ook meteen haar vriend via FaceTime. Wilson ging er te voet vandoor, maar werd uiteindelijk 10 uur later opgepakt.

Clever

De studente en haar familie zijn ervan overtuigd dat haar clever gebruik van haar iPhone haar leven heeft gered. “Wie weet wat er was gebeurd als ik haar locatie niet had doorgekregen”, vertelt Tamir. “En hoe ze het heeft aangepakt! Ze is de slechterik te snel af geweest.”

Door haar verhaal te vertellen hoopt Jaila – die ergotherapie studeert – het gebrek aan veiligheid op de parking van de supermarkt aan te kaarten. Wilson is intussen beschuldigd van kidnapping, het stelen van een motorvoertuig, aanranding, verkrachting, gijzeling en het aanvallen van een politieman. Hij wacht zijn proces af in de cel.