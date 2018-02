“We wensen hem het allerbeste”: Trump prijst personeelschef die ontslag nam na klachten over huiselijke geweld en rept met geen woord over slachtoffers Koen Van De Sype

09 februari 2018

21u18

Bron: AP, Daily Mail, CNN, Reuters 1 De Amerikaanse president Donald Trump krijgt flink wat kritiek voor de manier waarop hij vandaag tijdens een persconferentie in het Witte Huis reageerde op het ontslag van zijn personeelschef Rob Porter (40). Die stapte woensdag op nadat hij door zijn twee ex-vrouwen beschuldigd was van huiselijk geweld. “We wensen hem het allerbeste”, klonk het meermaals. Over de vermeende slachtoffers geen woord.

De bom barstte begin deze week. In een interview met de Amerikaanse redactie van de Daily Mail deed de tweede echtgenote van Rob Porter – Jennifer Willoughby (39) – een boekje open over haar huwelijk met de topmedewerker van Trump. Naar aanleiding van het nieuws dat haar ex een relatie zou hebben aangeknoopt met Hope Hicks (29), de communicatiedirecteur van het Witte Huis.

Willoughby vertelde onder meer hoe Porter verbaal agressief was en haar op zeker moment ook fysiek had aangevallen toen ze onder de douche stond. Haar verhaald werd ondersteund door de eerste echtgenote van de man, die ook getuigde over de “gewelddadige” relatie die ze met hem had. Hij zou haar naar eigen zeggen “verbaal, emotioneel en fysiek slecht behandeld” hebben.

Ontslag

Aanvankelijk wilde Porter niet reageren op de verhalen, maar woensdagavond nam hij plots ontslag. Het was voor het eerst dat president Trump daar vandaag op reageerde. “We wensen hem het beste, hij heeft hard gewerkt”, klonk het bij de president, die zei dat hij verrast was door het nieuws. “Het is duidelijk een moeilijk tijd voor hem. We hopen dat hij een geweldige carrière tegemoet gaat, hopelijk krijgt hij die ook. Het was erg triest toen we het hoorden, en hij is zelf ook triest.” (lees hieronder verder)

Trump legde er ook de nadruk op dat Porter volhoudt dat hij onschuldig is. “Dat heeft hij gisteren erg sterk benadrukt en dat mag je niet vergeten”, klonk het. “Maar we wensen hem in elk geval het allerbeste. Hij heeft geweldig werk geleverd hier in het Witte Huis.”

Over de vermeende slachtoffers van Porter sprak hij met geen woord.

Er worden ook kritische vragen gesteld over hoeveel het Witte Huis precies wist van de aantijgingen van de ex-vrouwen van Porter. De twee werden begin vorig jaar geïnterviewd door de FBI toen Porter een baan in het Witte Huis kreeg n hij een ‘security clearance’ moest krijgen. De ex-vrouwen verklaarden allebei dat ze toen de waarheid over het huiselijk geweld vertelden.

Verklaring

Ook opmerkelijk: de communicatie van het Witte Huis nadat de aantijgingen begin deze week bekend werden. Zowel stafchef John Kelly als perssecretaris Sarah Sanders lieten een verklaring verschijnen waarin ze Porter omschreven als “een integer man”. Kelly gaf achteraf een nieuwe verklaring uit dat hij geschokt was door de “nieuwe” aantijgingen tegen Porter en waarin hij beklemtoonde dat huiselijk geweld “onacceptabel” is.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Raj Shah wist Kelly “iets” over de aantijgingen, maar niet alles. Tot woensdag een foto verscheen van de eerste vrouw van Porter – Colbie Holderness – met een blauw oog. Hij verklaarde ook dat de crisis beter aangepakt had kunnen worden door het Witte Huis.