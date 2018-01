“Toen de bijl omhoog ging, sloot ik mijn ogen”: Margarita vertelt haar man dat ze wil scheiden en hij besluit haar gruwelijk lesje te leren Koen Van De Sype

Bron: Moskovsky Komsomolets, Daily Mail 183 RV Ze heeft me bedrogen. Dat ging door het hoofd van de Russische Dmitry Grachyov toen zijn vrouw Margarita (25) hem vertelde dat ze wilde scheiden. En hij was niet van plan om dat zomaar te laten passeren. Hij lokte haar met een smoes naar een bos en daar volgde een bloederige terechtstelling.

Het was eind vorig jaar dat Margarita al haar moed bij elkaar schraapte en haar man zei dat ze niet verder wilde met hem. Hij leek het goed op te nemen en ze was zich dan ook van geen kwaad bewust toen hij op 11 december met haar naar een bos reed net buiten Moskou. Hij had gezegd dat hij haar wens zou respecteren en stelde zelfs voor om hun twee zoontjes samen te blijven opvoeden. Toen ze in het woud aankwamen, bleek hij echter heel andere plannen te hebben.

Hij sleurde Margarita uit de wagen en bond haar vast, zodat ze er niet vandoor kon gaan. Vervolgens moest ze op haar knieën voor een boomstronk gaan zitten en haar armen daarop leggen. Daarop haalde hij een bijl boven. Met de platte kant verpletterde hij eerst haar vingers. “Hij was doodkalm toen hij dat deed”, doet de vrouw nu voor het eerst haar verhaal. “De pijn was verschroeiend. Ik dacht dat ik buiten westen zou raken. Ik herinner me dat ik me de hele tijd afvroeg waarom ik niet flauwviel.” (lees hieronder verder)

Maar daar liet haar jaloerse man het niet bij. Opeens hief hij zijn bijl op met de scherpe kant naar voren. “Toen de bijl omhoog ging, sloot ik mijn ogen”, vertelt ze. “Tot op het laatste moment dacht ik dat hij het niet zou doen. Dat hij mijn handen niet zou afhakken. Maar ik was mis.”

“Ik sloot mijn ogen want ik wilde het niet zien gebeuren”, gaat ze verder. “Toen ik daarna van de stronk af gleed met mijn armen, raakte hij me ook in mijn dij met de bijl. Ik begrijp niet hoe hij zoiets kon doen. Ik heb jaren met hem samengeleefd en hij was nooit gewelddadig tegen me. Mijn vraag om te scheiden moet iets doen knappen hebben in zijn hoofd. Het was zo onwerkelijk.” (lees hieronder verder)

Ze denkt dat hij de aanval goed voorbereid moet hebben. “Ik vermoed dat hij ergens gelezen heeft over deze specifieke foltermethode”, zegt Margarita. “Het was middeleeuws en hij deed het heel doordacht. Hij spande mijn armen zelfs op een bepaalde manier af, zodat ik minder bloed zou verliezen. Het was duidelijk niet de bedoeling dat ik zou sterven.”

Na de aanval zette hij haar weer in de wagen. Vervolgens ging hij ook de afgehakte handen halen. “Terwijl hij me naar het ziekenhuis voerde, bleef hij maar herhalen: ‘wat een adrenaline!’. Hij zei het met een vrolijke opwinding in zijn stem. Onderweg checkte hij ook regelmatig mijn hartslag, om zich ervan te verzekeren dat ik nog leefde. Hij zei me ook dat ik op hem moest wachten, tot hij weer uit de cel kwam. Anders zou hij ook de handen van mijn familieleden afhakken.”

In het ziekenhuis slaagden de dokters erin om er haar ene hand weer aan te zetten. Ze zou het nog tot 70 procent kunnen gebruiken. Haar andere hand was niet meer te redden en daarvoor zal ze binnenkort een prothese krijgen. Dmitry werd in de boeien geslagen en veroordeeld tot 15 jaar cel. Maar ook vanuit de gevangenis blijft hij zijn vrouw terroriseren. (lees hieronder verder)

“Hij stuurt me dreigberichten via zijn vrienden. Hij vraagt me om hem te vergeven en hij zegt dat hij me zal vermoorden als ik de scheidingsaanvraag niet intrek en wacht tot hij vrijkomt. Hij is ervan overtuigd dat nu hij me gestraft heeft, we echt opnieuw een kans maken op een gelukkige toekomst samen. Geen idee hoe hij zich dat precies voorstelt. Ik ben echt bang. Zijn bedreigingen zijn niet loos.”

Ze weigert intussen om met hem of zijn familie te spreken. “Ik heb niets meer tegen hem te zeggen. Ik probeer de aanval achter mij te laten en een nieuwe toekomst op te bouwen”, zegt ze nog.

Dat ze hem ooit bedrogen zou hebben, ontkent ze.

