“Slaap lekker, meisje”: tiener (18) sterft nadat ze door griep getroffen wordt hr

22u52

Bron: BBC, Independent, Daily Star 469 Facebook Bethany Walker (18) had symptomen van de griep. Toen het een longontsteking werd, ging het snel achteruit. "Slaap lekker, meisje. Ik zal altijd van je houden." Dat schrijft de mama van de Schotse tiener Bethany Walker (18) in een emotionele post op Facebook. Haar dochter werd getroffen door een griepvirus. Toen de griep overging in een longontsteking, ging haar toestand heel snel achteruit.

"Mijn mooie dochter Bethany Walker is gisteren van mij weggenomen", schreef mama Heather Teale op Facebook. "Ze leed aan een griepvirus, dat al snel een longontsteking werd." De tiener werd in allerijl nog overgevlogen naar het Raigmore ziekenhuis Iverness, waar ze op 5 januari stierf. "Het personeel op intensive care kon niet meer doen. Ze kreeg gedurende meer dan twee uur de best mogelijke behandeling van een team van acht mensen. Ze hebben alles geprobeerd wat mogelijk was, maar ondanks hun inspanningen heeft ze het helaas niet gehaald."

Facebook Bethany Walker (18) wilde vroedvrouw worden. Ze zou in 2018 haar diploma halen.

"Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. I love you to the moon and back. Je was de beste dochter die ik ooit had kunnen wensen en ik zal altijd de meest trotse moeder van de wereld zijn", vervolgt haar moeder. "Slaap lekker, mooi meisje. Je broer en ik zullen altijd van je houden. Je zal nooit uit mijn gedachten zijn, zolang ik leef."

Volgens de krant The Daily Star wilde Bethany graag vroedvrouw worden. Ze zou dit jaar haar diploma behalen aan de universiteit van Aberdeen.

24 doden

Het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel zwaar getroffen door verschillende griepvirussen. Volgens cijfers van 'Public Health England' zouden er 24 mensen gestorven zijn door griep, alleen al in de laatste week van 2017. En deze week is het aantal ziekenhuisopnames door griep nog sterk gestegen ten opzichte van vorige week.