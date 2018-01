“Nederlandse hackers leveren FBI en CIA cruciaal bewijs over Russische inmenging in Amerikaans verkiezingen" IB

26 januari 2018

05u30

Bron: de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Belga 1 Hackers van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD hebben een cruciale rol gespeeld bij het FBI-onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant de Volkskrant in samenwerking met het programma Nieuwsuur.

De Volkskrant en Nieuwsuur zeggen zes Amerikaanse én Nederlandse bronnen te hebben die "cruciaal bewijs" leveren voor de Russische betrokkenheid bij de hacking van de Amerikaanse Democratische Partij - en de daaropvolgende inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Infiltratie bij berucht Russisch hackingnetwerk

Volgens de onderzoeksjournalisten lukte het de Nederlandse inlichtingendienst AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) in de zomer van 2014 om een computernetwerk van een universitair gebouw naast het Rode Plein in Moskou binnen te dringen. Niet lang daarna bleek dat de Nederlanders zich geïnfiltreerd hadden bij het beruchte Russische netwerk ‘Cozy Bear’, ook wel bekend als ATP29, dat al sinds 2010 wereldwijd overheden, energiebedrijven en telecombedrijven aanvalt.

Al vrij snel, in november 2014, zijn de Nederlanders er getuige van hoe ‘Cozy Bear’ het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aanvalt. Door ‘live’ aanwijzingen van de Nederlanders weten de Amerikaanse veiligheidsdiensten de 24 uur durende aanval af te weren.

Aanval op het Witte Huis en partijbestuur van de Democraten

Nadien volgen nog aanvallen bij het Witte Huis – waarbij de Russen zelfs tot aan de e-mailservers raken die de communicatie van toenmalig president Barack Obama bevatten. Obama’s blackberry, die staatsgeheimen bevat, blijft buiten schot, maar het e-mailverkeer met ambassades en diplomaten, agenda's, notities over beleid en wetgeving komt wél in handen van de Russen.

Een jaar later, in juli 2015, zien de Nederlanders hoe de Russische hackersgroep het partijbestuur van de Amerikaanse Democratische Partij (DNC) aanvalt en binnendringt in de computersystemen. De Russen sluizen duizenden e-mails en documenten weg.

Bij elke aanval waarschuwen de Nederlandse inlichtingendiensten hun Amerikaanse collega’s bij de FBI en de CIA. Toch beseffen de Amerikanen pas laat dat de Russen zich in de Amerikaanse verkiezingsstrijd gemengd hebben. Eens wanneer de Amerikanen zich dat realiseren, start de FBI op basis van de cruciale ‘Nederlandse’ informatie - tot dan toe hebben ze het enkel gehad over 'cruciale informatie van een westerse bondgenoot' - een officieel onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump in 2016.

Ruslandonderzoek

Op dit moment wordt dat onderzoek geleid door speciaal aanklager Robert Mueller, die binnenkort ook Trump zelf zal verhoren over de vermeende contacten die hij en zijn campagneteam met de Russische overheid zouden hebben gehad.

Vandaag overigens ook bekend dat Trump Mueller in juni vorig jaar wilde ontslaan, maar terugkrabbelde toen de advocaat van het Witte Huis, Donald McGahn, zelf met opstappen dreigde. Dat meldt de New York Times op basis van verschillende bronnen. Toen McGahn hoorde dat Trump Mueller wilde ontslaan vanwege mogelijke belangenvermenging stelde hij zijn veto en waarschuwde hij voor de rampzalige gevolgen voor Trumps presidentschap.

Trump zei woensdag dat hij bereid was om onder eed te getuigen voor Mueller. Aan journalisten zei hij "uit te kijken" naar het interview en dat hij "het graag zou doen, zo snel mogelijk."

Collusie

Muellers onderzoek werd aanvankelijk geleid door FBI-directeur James Comey, vooraleer die ontslagen werd. Mueller is vooral op zoek naar bewijzen van collusie (illegale samenwerking, IB) tussen de Russen en de Trump-campagne, en van belemmering van de rechtsgang.

Trump zei herhaaldelijk dat er geen collusie was tussen zijn campagne en de Russische regering. Zijn advocaten voorspelden dat het federale onderzoek binnenkort tot een besluit zal komen, zonder dat de president feiten of wantoestanden ten laste wordt gelegd.