“Melania heeft enkele nachten op hotel geslapen nadat Donald Trump beschuldigd werd van affaire met pornoster. Hun relatie is gespannen” Koen Van De Sype

29 januari 2018

15u20

Bron: The Independent, Daily Mail 0 Het lijkt erop dat er een flink haar in de boter zit tussen de Amerikaanse president Donald Trump (61) en zijn vrouw Melania (47). Aanleiding zouden de beschuldigingen zijn aan het adres van Trump dat hij een affaire heeft gehad met pornoster Stormy Daniels (38). Melania reisde tegen alle verwachtingen in niet mee met haar man naar de economische top in Davos en zou volgens een Britse tabloid zelfs een tijdje op hotel geslapen hebben toen de vermeende affaire aan het licht kwam.

Het was midden deze maand dat de Wall Street Journal met het verhaal kwam dat de Amerikaanse president een scheve schaats had gereden met Stormy Daniels. Dat zou gebeurd zijn in 2006, een jaar nadat Donald en Melania Trump in het huwelijksbootje waren gestapt en vier maanden nadat Melania bevallen was van hun zoon Barron. Hoewel de pornoster 105.000 euro gekregen zou hebben om het stil te houden, kwam de affaire toch aan het licht. Het was volgens de Wall Street Journal de persoonlijke advocaat van Donald Trump die over de deal onderhandelde met de pornoster, in oktober 2016. Dat moest verhinderen dat de affaire bekend zou raken kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Advocaat Michael Cohen ontkende het verhaal echter meteen.

Seksuele ontmoeting

Om het nog erger te maken verscheen kort daarna een interview uit 2011 in een celebritymagazine, waarin Daniels de details gaf van haar seksuele ontmoeting met Trump. Dat gebeurde na een benefiet in een hotelkamer in een casino van Lake Tahoe, Nevada. (lees hieronder verder)

Volgens de Britse krant Daily Mail zou de first lady sinds het verhaal opdook haar man en het Witte Huis gemeden hebben. “Melania heeft enkele nachten in een hotel geslapen in Washington DC nadat de president beschuldigd werd van een affaire met een pornoster”, kopte die. Dat werd echter met klem ontkend door haar woordvoerster Stephanie Grisham en in een tweet omschreven als “obscene en ronduit verkeerde verslaggeving”.

Melania vergezelde haar man de dag dat het nieuws bekendraakte nog naar hun buitenverblijf in Mar-a-Lago, maar daar zou ze geen van de twee diners hebben bijgewoond die hij er hield. (lees hieronder verder)

Een dag voor Trump vorige week naar het ‘World Economic Forum’ vertrok in het Zwitserse Davos, kwam dan opeens het nieuws dat Melania hem tegen de planning in toch niet zou vergezellen. Precies op de dag van hun 13de trouwverjaardag. Officieel klonk het vagelijk dat het om “logistieke redenen” ging en “een probleem in de planning”. Maar ook het feit dat noch de president noch Melania met een woord repte over hun huwelijksverjaardag, was koren op de molen van wie meende dat het scheef zat in de relatie.

Holocaust

Het was overigens de eerste keer dat de first lady niet meeging op een buitenlandse trip van haar man. Melania bracht donderdag in de plaats een verrassingsbezoek aan het US Holocaust Memorial Museum in Washington, in de aanloop naar de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust van zaterdag. Later die dag vloog ze onaangekondigd naar West Palm Beach in Florida.

“Haar relatie met de president is gespannen geworden”, vertelde een bron in het Witte Huis aan de Daily Mail. “Het nieuws maakt haar van streek en ze voelt zich vernederd. Ze zou haar man vergezellen naar Zwitserland als teken van steun omdat hij er moest speechen, maar dat ging dus niet door. Er kwam een memo voor het personeel waarop te zien was dat er nochtans niets anders gepland stond.”

Vaag

Volgens de Daily Mail zou een goedgeplaatste bron in het Witte Huis de krant ook verteld hebben dat Melania drie tot vier dagen per week elders verblijft dan in het Witte Huis en dat ze in januari vaak voor enkele dagen op rij incheckte in een chique hotel. Of naar New York reisde. “Ze komt zelden in de West Wing zoals andere presidentsvrouwen en haar werkschema is erg vaag. Ze lijkt openbare taken uit de weg te gaan, tenzij het niet anders kan.” (lees hieronder verder)

En de storm is nog niet meteen over. Intussen is duidelijk geworden dat pornoster Stormy Daniels te gast zal zijn in het tv-programma Jimmy Kimmel Live! op ABC, nadat de president morgen zijn State of the Union geeft.

Vorige week lekte ook een gerucht uit dat de Amerikaanse vertegenwoordigster bij de Verenigde Naties Nikki Haley een relatie zou hebben met de president. Die ontkende dat met klem en omschreef de speculatie als “erg beledigend” en “walgelijk”. Het gerucht ontstond nadat journalist Michael Wolff in zijn controversiële boek ‘Fire and Fury: A Year Inside the Trump White House’ schreef dat hij “absoluut zeker” was dat de president op dit ogenblik een verhouding heeft.