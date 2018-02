“Links zie je me op intensieve na overdosis, rechts zoals ik nu ben”: Emma (23) vertelt schokkende verhaal achter haar virale foto Koen Van De Sype

18 februari 2018

16u47

Bron: Reddit, Women’s Health US 0 Een jonge vrouw uit het Amerikaanse Nashville heeft op de sociale nieuwssite Reddit een foto van zichzelf gedeeld zoals ze eraan toe was twee jaar geleden na een overdosis, met ernaast een beeld van hoe ze er nu uitziet. Ze ging door een hel, maar slaagde erin om van haar verslaving af te raken. De post waarin ze vertelde dat ze zes maanden clean en nuchter is, ging meteen viraal.

Dat was ook gebeurd toen ze twee jaar geleden in het nieuws kwam na haar overdosis. Emma Sturgeon (23) had Adderall voorgeschreven gekregen toen ze nog op de middelbare school zat omdat ze aan ADHD leed, maar binnen het jaar was ze eraan verslaafd. Ze begon dubbele doses te nemen en dreef haar gebruik steeds meer op tot ze de dosis van een maand er in enkele dagen doorjoeg. Ze kreeg haar voorraad via de dokter en de rest via dealers. “Het hielp tegen mijn laag zelfvertrouwen en mijn onzekerheden”, zegt ze. “Het gaf me energie en ik voelde me de slimste van de klas.”

Toilet

“Uiteindelijk nam ik ze zelfs Adderall in het toilet op school”, vertelt ze aan Women’s Health US. “Ik wist dat het niet goed voor me was, maar ik kon niet ophouden. Ik verpulverde de pilletjes en snoof ze op, zodat het effect nog sneller voelbaar was. En sterker.”

Ze begon het geld dat ze van haar ouders kreeg niet meer aan eten, maar aan het medicijn te geven en bezondigde zich zelfs aan stelen. Het vertroebelde haar relatie met haar vader en moeder. “Ik leefde een gevaarlijk leven, maar ik was te high om het me aan te trekken”, zegt ze. “Ik ging van job naar job, maar hield het nooit langer dan twee weken vol. Ik kon niet eens op tijd komen.”

Tinder

Tot het op haar 20ste volledig fout ging. Ze nam een overdosis en belandde op spoed, waar ze in een kunstmatige coma werd gebracht. De aanleiding was een jongen geweest. Emma was door het dolle heen omdat een kerel die ze had leren kennen op Tinder haar berichtjes niet beantwoordde. Ze was naar eigen zeggen zo kwaad dat ze besloot te gaan feesten en ging de weg op met haar wagen terwijl ze een fles whisky soldaat aan het maken was. Vervolgens begon ze aan een kroegentocht met een jongen die ze net had ontmoet. Hij had haar zien huilen en ‘ontfermde’ zich over haar. (lees hieronder verder)

“Ik had die dag al zeker de helft van een maanddosis Adderall op en flink wat alcohol”, vertelt ze. “Ik stond op het punt om in te storten. Om het bewustzijn te verliezen. Ik kan me amper iets herinneren van de rest van de avond. Het volgende dat ik weet, was dat het drie maanden later was. En dat ik wakker werd in een ziekenhuisbed. Er staat me alleen nog een vage herinnering bij van het moment dat ik op een brancard de spoeddienst werd binnengebracht.”

Wanhopig

Het deed haar beseffen dat ze haar leven moest omgooien. “Toen ik goed en wel door had wat er was gebeurd, voelde ik me wanhopig. Het was geen leuk gevoel. Maar ik begreep wel dat er ook hoop was. Dat het me misschien zou helpen om eindelijk uit mijn hel weg te raken.”

Ze ging naar een afkickcentrum in Colorado en na zes maanden was ze van de stimulerende middelen af. Ze besefte echter ook dat ze niet “op een normale manier” dronk en daarop besloot ze ook naar de AA te stappen. Nog elke woensdag woont ze een meeting bij en met succes. Want ze is intussen zes maanden clean en nuchter.

Verpleegster

Ze ging zelfs studeren en volgt een opleiding tot verpleegster. “Ik voel me beter dan ik me in een hele lange tijd heb gevoeld”, vertelt ze. “Ook mijn relatie met mijn familie is beter. Dat is een van de mooiste beloningen van het feit dat ik ben afgekickt: ik heb mijn familie terug.”

Ze beseft wel dat ze voorzichtig moet zijn, want het gevaar blijft om de hoek loeren. “Ik ben nog altijd een ex-verslaafde. Ik kan altijd terugvallen als ik er niet elke dag aan werk”, zegt ze nog.

Ze deelde de voor- en na-foto op Reddit om anderen te inspireren. “Ik had nooit gedacht dat ik zo veel respons zou krijgen”, zegt ze nog. “Meer dan 4.000 reactie al. De vriendelijkheid van vreemden heeft me echt iets gedaan.”