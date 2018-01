“Jullie lieten me geloven dat ik waardeloos was. Dit is mijn antwoord”: Suzie (25) werd zes jaar lang misbruikt en slaat eindelijk terug Koen Van De Sype

12u46

Bron: Instagram, Daily Mail 2 Instagram 13 jaar was de Amerikaanse Suzie Larson (25) toen het begon. En het was haar bloedeigen neef die zijn zinnen op haar had gezet. Wat begon met schunnige toespelingen ontaardde al snel in aanranding. Nog twee andere mannen zouden zich in een periode van zes jaar regelmatig aan haar vergrijpen, waardoor ze zichzelf en haar lichaam begon te haten. Drie jaar geleden veranderde alles. Met de hulp van iemand die haar weer vertrouwen gaf. En nu hoopt ze dat haar verhaal een inspiratie is voor lotgenoten.

Ze begon een Instagrampagina waarop ze onder de naam ‘Suzie the Survivor’ haar hele verhaal doet. Zo vertelt ze over de manier waarop het misbruik langzaam maar zeker begon. “Ik was nog heel jong toen mijn neef opmerkingen begon te maken over mijn lichaam”, vertelt de jonge vrouw uit Georgia. “Eerst leek het vrij onschuldig. Iets wat je kon negeren. Dat ik sexy was en zo. Dingen die je niet wil horen van een familielid, maar die je wel naast je neer kan leggen. Maar al snel liep het uit de hand.”

Porno

“Hij was verslaafd aan porno en wilde zijn grenzen opzoeken. Ook mijn grenzen. Hij zei dat hij met iemand als mij naar bed zou kunnen gaan en probeerde me aan te raken”, gaat ze verder. “Ik voelde me beschaamd, vernederd en verward en vroeg me de hele tijd af wat ik fout deed. Ik was kritisch over wat ik aantrok, omdat hij altijd iets vond om commentaar op te geven. Ik begreep toen nog niet dat het niet uitmaakte wat ik deed. Hij zou toch niet stoppen.” (lees hieronder verder)

Instagram

Vijf jaar lang maakte hij haar leven tot een hel. En toen probeerde hij haar te verkrachten. Suzie dreigde te gillen en omdat zijn familie in de buurt was, liet hij haar gaan. Het was het moment dat ze de kracht vond om afstand van hem te nemen en hem definitief uit haar leven te bannen, ondanks het feit dat hij haar neef was. “Ik had te lang gezwegen omdat ik niet wilde dat mijn familie uiteenviel.”

Nachtmerrie

Maar daar zou de nachtmerrie niet ophouden. “Een jaar later werd ik aangerand door een andere man op het werk. Hij zei dat hij gewoon wilde praten, maar dwong me tot seks. Een van zijn vrienden begon me daarna ook lastig te vallen en ook hij vergreep zich aan mij, tegen mijn wil. ‘Het kan me niet schelen wat je wil’, zei hij als ik gilde dat hij moest ophouden”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

Instagram

Steeds meer ging ze zichzelf haten. Ze werd depressief en begon erover te denken om uit het leven te stappen. En ze ontwikkelde een eetstoornis. “Jarenlang was ik compleet zelfdestructief”, zegt ze. “Ik had een vreselijke relatie met mijn lichaam en zag het als de vijand. Ik wilde gewoon sterven voor wat ze me hadden aangedaan en het gevoel dat ze me hadden gegeven: dat ik goedkoop was, vies en waardeloos. En het ergste van al: ik geloofde dat het mijn eigen schuld was. Dat ik het uitlokte.”

Drie jaar geleden kwam ze op haar dieptepunt. Ze woog nog amper 48 kilogram en doordat ze nog amper at, begonnen haar haren uit te vallen en haar tanden af te breken. Ze had last van zenuwpijn en vernietigende migraineaanvallen. Maar het was tegelijk ook het punt dat ze besefte dat het zo niet langer kon. En ze begon langzaam uit het dal te klimmen, mee dankzij de hulp van de man met wie ze intussen was getrouwd en die haar weer vertrouwen gaf: Samuel.

Herstel

“Mijn man was mijn grootste steun tijdens mijn herstel”, vertelt ze. “Hij hielp me uit de spiraal van misbruik en steunt me in alles wat ik doe. Hij was altijd heel geduldig en vriendelijk met me, zelfs als het moeilijk was voor onze relatie. Zo had ik er problemen mee om aangeraakt te worden. Langzaam vormde zich een onbreekbare band en hij is de eerste buiten mijn broers die ik echt vertrouw.” (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

Ze leerde weer te eten en volgde ook therapie. “Ik leerde over het misbruik te praten en dat was niet evident omdat ik altijd alles binnen had gehouden. Maar beetje bij beetje maakte het me sterker. Ik vertelde zelfs mijn verhaal aan familie en vrienden. En dat was niet eenvoudig.”

Ook op Instagram doet ze haar verhaal en vertelt ze over de ups en downs die ze nog altijd ervaart tijdens haar herstel. En op dat account heeft ze ook voor het eerst foto’s gepost van haar eigen lichaam in ondergoed. Een hele stap voor iemand die haar lichaam ooit zo verafschuwde en verborg. “Mijn lichaam tonen helpt me om de schaamte en de pijn van het misbruik los te laten”, vertelt de jonge vrouw, die nu een gezondere 59 kilo weegt. “Ik heb geleerd om het te aanvaarden en mezelf weer graag te zien. Ik kan eindelijk weer lachen naar mezelf en lieve dingen zeggen over hoe ik eruitzie.” (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

Ze schreef ook een open brief aan haar misbruikers. “Jullie hebben me kapotgemaakt”, zegt ze daarin. “Ik had het gevoel dat er geen uitweg was. Jullie wilden niet stoppen en daarom stopte ík. Ik stopte met leven. Ik stopte met voelen. Ik stopte met me te wassen omdat ik mezelf toch niet meer proper kreeg. Ik stopte met treuren om de pijn. Ik had het gevoel dat ik er niet toe deed. Ik werd paranoia en bang van alles. Jullie lieten me geloven dat ik waardeloos was. Wel, dit is mijn antwoord.”

Inspiratie

Haar Instagramaccount wil ook een inspiratie zijn voor andere vrouwen die het slachtoffer zijn van misbruik. “Ik geloof dat vrouwen zich mooi, sterk en geliefd moeten kunnen voelen. Hoe je er ook uitziet of hoeveel je ook weegt. Je kleine onvolmaaktheden maken je uniek. Ik geloof ook dat vrouwen sterker zijn dan ze denken. We moeten onszelf eraan herinneren dat we koninginnen zijn. Dat we alles kunnen bereiken wat we willen. En dat we liefde verdienen”, klinkt het nog.

Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be