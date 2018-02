“Je raakt nooit meer van me af”: Ellie (29) wordt door ex in val gelokt op Tinder en zelfs nadat hij haar verminkt heeft, laat hij haar niet met rust Koen Van De Sype

02 februari 2018

11u16

Hij leek haar een leuke jongen en daarom besloot de Britse reisleidster Ellie Chessell (29) in mei vorig jaar af te spreken met een man die ze had leren kennen op datingapp Tinder. Het bleek echter geen toeval dat hij wist hoe hij haar kon bespelen. Want de persoon achter het profiel kende haar maar al te goed. En hij had sinistere bedoelingen.

Het was twee maanden na haar breuk met haar ex Claudio G. (34) en Ellie had het gevoel dat ze er klaar voor was om iemand nieuw te leren kennen. De reisleidster van TUI had zich laten overplaatsen van het Portugese eiland Madeira naar de Algarve en wilde zo met een schone lei beginnen.

Oplopende ruzie

Ze had dan ook wel wat achter zich te laten. Twee jaar had ze met Claudio samengeleefd en de relatie was erg zuur geëindigd. Ze had de man naar eigen zeggen verlaten nadat hij haar met haar hoofd tegen een muur had geslagen, tijdens een oplopende ruzie over geld en zijn jaloerse gedrag.

Volgens documenten van het Openbaar Ministerie zou zowel de Britse als de Portugese politie kort na de breuk in maart vorig jaar gewaarschuwd zijn dat de vrouw gevaar liep. Ellie kreeg dan ook stevige bedreigingen van haar ex. “Ik zal je vinden”, klonk het dreigend. “Je gaat sterven.”

De man zou ook haar ouders bedreigd hebben, die in Newport wonen op het Britse eiland Wight. Naar hen zou hij een bericht gestuurd hebben waarin hij zei: “Ik ga haar gezicht verbranden.” De politie van Hampshire nam de dreigementen ernstig en stuurde een waarschuwing naar haar collega’s in de Algarve: “Hij moet gelokaliseerd worden voor de veiligheid van het slachtoffer.”

Nieuwe start

Ellie kreeg ook andere berichten van Claudio, berichten die haar smeekten om hun relatie nog een kans te geven. “Waarom kunnen we niet opnieuw beginnen op Wight? Een nieuwe start. Denk je niet dat dat beter is dan te proberen om iets nieuws op te bouwen met iemand anders?”

Toen Ellie daar niet op antwoordde, kregen de berichten al snel een heel andere toon. “Ik zal je vinden en je onthoofden”, klonk het in een bericht van 3 april 2017. “Je bent een slet en je gaat sterven.” Twee uur lang volgde het ene bericht na het andere: “Je gaat me tot iets doms drijven. Ik zal je komen halen als je niet antwoordt.”

Groot was dan ook de opluchting van Ellie toen ze iemand nieuw leerde kennen op Tinder die zich wél ‘normaal’ gedroeg. Hij luisterde naar de naam ‘Diogo’ en toen hij vroeg of ze elkaar konden ontmoeten, ging ze daarop in. Maar op weg naar de plaats van afspraak ging het fout. Ze werd aangevallen door een onbekende en die gooide een vloeistof in haar gezicht.

“Eerst dacht ik dat het urine was”, deed ze achteraf het verhaal aan de politie. “Het voelde warm aan. Maar al gauw besefte ik dat het een zuur was, want de warmte ging over in een brandend gevoel. En dat was ook het moment dat ik besefte dat ik in een val gelopen was van mijn ex.”

Gillend

De vrouw werd gillend van de pijn naar het ziekenhuis gebracht en daar werd vastgesteld dat ze over de helft van haar lichaam brandwonden van de tweede en de derde graad had opgelopen. Maar ook daar liet Claudio haar niet met rust. Opnieuw kwamen er dreigende berichtjes. “Ik kijk al uit naar onze volgende ontmoeting. Zoals je zelf al zei: je raakt nooit meer van me af.” (lees hieronder verder)

Onderzoek wees al snel aan dat Claudio en zijn vermoedelijke kompaan vier dagen voor de zuuraanval van Madeira naar de Algarve reisden “om het terrein te verkennen”. Volgens gerechtsdocumenten zou het Tinderprofiel van Diogo ook verdwenen zijn na de aanval.

Claudio werd op 29 mei vorig jaar opgepakt en zit in de cel in afwachting van zijn proces. Zijn kompaan Edmundo H.R.F. (44) werd gevonden in Oeganda, waar hij in de cel zit voor heroïne. Er wordt aangenomen dat de openbare aanklager wacht tot hij is uitgeleverd om het proces tegen de twee van start te laten gaan.

Posttraumatische stress

Ellie zelf keerde na de aanval terug naar het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt ze nog altijd behandeld voor haar brandwonden en de posttraumatische stress waar ze aan lijdt. “Ik had een carrière bij TUI, een baan die ik echt graag deed. Ik had verwacht om daarin verder te gaan. Dat staat nu allemaal on hold tot ik voldoende hersteld ben”, klinkt het in de gerechtsdocumenten.